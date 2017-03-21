原民領域劃設辦法送立院 仍可能退回修正

2017-03-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕原民會上月公告的「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，排除私有土地，引發原民團體抗議，立法院上週五已將劃設辦法，由「備查」改為交付內政委員會「審查」。原轉會副召集人瓦歷斯．貝林昨解釋，立院審查不會做文字修正，結論僅是「准予備查或不准備查」，但可以做成附帶決定，若不准備查，最後仍會退回原民會檢討修正劃設辦法。

原民會︰納入私有土地條件未成熟

官員表示，原民會從上到下，「有說過傳統領域只有公有土地嗎？」畢竟私有地納入傳統領域後，對於重大開發案時，原住民部落可行使諮商同意權，土地無法自由利用，與「憲法」的個人財產權有衝突，台灣現階段社會條件，沒有成熟到可以把私有土地納入原民傳統領域，必須一步步來。

官員解釋，一旦修法納入私有土地，未來平埔族正名成功後，也可要求劃設傳統領域，「屆時全台灣的國土都是原住民傳統領域，全世界有一個國家是這樣嗎？」全世界也找不到有任何國家，以行政命令就把私有地劃為原住民傳統領域的例子。

據透露，原民會曾委託學術單位調查傳統領域，包括公有地與私有地，約有一百八十萬公頃，其中私有土地約一五六萬筆，約有一百多萬個土地所有人。官員說，若貿然劃設，會讓原漢衝突更大。到目前為止，卅位民選的原民鄉鎮市區長中，已有廿七位、九成支持原民會版本，另有廿位原民議員也支持。