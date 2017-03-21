退伍又回聘 991人領雙薪 立委促建立合理選才標準
2017-03-21
〔記者曾韋禎／台北報導〕退伍後的軍士官若獲軍事單位回聘為雇員，除再任薪資外，還可續領退休俸與優存利息。民進黨立委段宜康昨指出，現有九九一人領取雙薪，是他們的本職學能難被取代？何以領取遠高於在職期間的待遇？國防部應建立一定的標準。
段宜康昨在立法院司法及法制委員會詢問，國防部擬修正「陸海空軍軍官士官服役條例」，要以正面表列的方式，列出軍人退伍後轉任仍可續領取優惠存款的各個單位。
國防部資源規劃司長陳正棋答覆，這是國防部的修法方向，若是退伍後再任，傾向停領退俸、不停領優存。現行法是規定，若再任薪資未達三萬二一六○元（委任第一職等本俸最高俸額）者，就不必停領退俸。
段宜康指出，現行「服役條例」也有例外規定，若是軍事單位一般及評價聘僱雇用各等人員，就能續領退俸與優存；因此，目前有六○七位編制內聘僱人員、三八四位評價雇員，共九九一人可以兼領退俸與優存，以及超過三萬二一六○元的雇員薪資；若為上校退伍者，加上再任薪資，月領往往超過十萬元，遠多於服役期間的薪資，但其他七○一位編制外雇員就要停領退俸。
他指出，軍方回聘也要有門檻或前提，至少要有難被取代的本職或學能。以各軍種而言，空軍司令部最多、次為陸軍司令部，海軍司令部最少，難道是海軍的專業需求比較少？
段宜康要求，若軍方要回聘雙薪退役軍官，就要建立一定的標準，確實要有專業與職能；也要符合比例原則，不該與在役期間的薪資差異過大。
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