試院審查會通過 公務員年金採計基準改為10年
〔記者吳柏緯、曾韋禎／台北報導〕考試院的全院審查會昨天續審「公務人員退休撫卹法草案」，會中通過未來退休年金計算將以「在職最後十年的平均本俸」為基準，而非銓敘部或年改會提的「最後十五年平均」，意味未來算出的退休金額將會較高，也意味改革力道似較放寬。考試院表示，這是委員們討論後達成的共識，予以尊重。
退休金將較優厚 試院被質疑放水
立法院民進黨團書記長李俊俋則表示，相關草案送進立法院後，還是要由國會來審查。他並指出，考試院以勞保年金計算基準從五年拉長到十五年，就認為公務員只能拉到十年，這種討價還價的方式是否有理，社會自有公評。
考試院昨天針對「公務人員退休撫卹法草案」進行第六次全院審查會，近五小時討論後，通過四條條文，其中最引人注目的是將年金計算基準由原訂的在職最後十五年本俸平均改為最後十年平均。
立委批討價還價作法 社會自有公評
由於最後十年薪資平均一定高於十五年平均，等於未來公務員退休金計算將會比年改會原訂標準更為寬鬆優厚，引發質疑考試院似乎對公務員年金改革「放水」。
據與會人員透露，訂出在職最後十年本俸平均，主要考量配合勞保平均投保薪資的增幅。目前勞保平均投保薪資採計期間為在職最後五年，未來改革後擬拉長至十五年，採計期間增加十年，因此考委認為公保應比照勞保，從目前採計退休前最後一個月增加至退休前十年。
除了年金計算基準相關條文的放寬，審查會昨也通過「關懷弱勢」條款，對於重度身障公務員工作滿十五年，可准予提前到五十五歲退休；極重度身障公務員則工作滿十五年，可提前到五十歲退休，不受公務員六十五歲退休的限制，且退休後均可依法請領退休金。
此外，對於亡故退休人員遺屬一次撫慰金，審查會也通過加發六個月，希望關懷遺屬、減輕喪葬費負擔。
至於優存利率「十八％」調降機制、退休所得替代率上限等更關鍵條文，預定在週二、週四的審查會繼續討論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 試院審查會通過 公務員年金採計基準改為10年
- 立院初審 僑委增至200人 任期減為2年
- 蔡︰推動原民傳統領域 一步步來
- 原民領域劃設辦法送立院 仍可能退回修正
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往
- 豐原安康段社宅上樑 年底完工
- 愛不到俏女模 渣男闖屋刺殺
- 內閣遍佈眼線 聽命川普
- 全球電視廠採購量增 面板Q2續漲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 PRC missiles aimed at Taiwan: MND
- 3年了 太陽花暴警還是找不到
- 地鐵車廂餵母乳遭嗆 辣媽：寶寶吃得舒服才重要
- 南蘇丹客機墜毀機場 傳機上44人全數生還
- 飄洋過海來賣淫 過熟中國女嚇壞台灣尋芳客
- 吳念真讚精準 朱德剛再演《人間》系列
- 孫文學院邀馬自評功過 馬辦：司馬昭之心
- Rain傳豪擲1.5億買豪宅 築99坪愛巢寵金泰希
- 蕭敬騰急著來 阿信受不了了
- 廢止BRT 台中新舊市府都被糾正
- 金車興建越南咖啡廠 搶攻東協罐裝黑金
- 印尼政策轉彎 家庭幫傭禁輸令解除
- 日本「阿淺」大學 擬收跨性別學生
- 內湖樂活公園賞夜櫻 點燈至3月底
- 變電所嫌惡設施 居民抗議不斷
- 房屋免稅門檻 台東僅調高千元
- 〈家人愛說笑〉在替誰洗澡？
- 竹市斥資1.35億 打造千坪動物之家
- 桃園市府推APP 手機變行動市民卡
- 葉啟田吞回春丹 真的有反應
- 帶書賞鳥趣 玩遍12處私房熱點
- 【荼蘼九○】 向陽／連詩也無言以對的幻變
- 《自由廣場》犯罪熱點 應體諒警察盤查
- 精采巴塞爾 百年錶展倒數
- 3月國民經濟信心調查 4指數彈升
- 美億萬富豪 洛克斐勒101歲辭世
- 彰縣測速照桿王 年進帳1200多萬
- 關懷病童 愛心教學剪髮
- 花蓮火金姑報到 專家帶訪螢光森林
- 布拉禁區制霸 裕隆快打制敵
- 美外匯報告倒數 台幣恐見2字頭
- 蘭展成果發表會 賴清德：目前無其他政治規劃
- 馮勝賢的最痛 「漏接高飛球」
標題：試院審查會通過 公務員年金採計基準改為10年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email