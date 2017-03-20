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落實權責制 立院今審查僑委任期3年改2年

2017-03-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國在世界各地僑區設有最多一八○名僑務委員，為無給職榮譽制，由總統任命、隸屬於僑委會，協助推動海外僑務工作。然而現行僑委任期為三年，與總統四年任期不符，為配合總統任期，落實權責制並加速興替，民進黨立委蔡適應與王定宇等人提案，擬將僑委任期由三年改為兩年。

立法院外交與司法聯席會今審查「僑務委員會組織法第四條條文修正草案」，擬將僑委任期改為兩年，並得連任一次。

蔡適應表示，蔡總統至今還未聘任新的僑委，而今年底將有一批僑委七十餘名任滿，他們希望本會期通過修法以利僑務順利推行。

僑委會委員長吳新興表示，此次修法並無窒礙難行之處，僑委會樂觀其成。

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  • 民進黨立委蔡適應。（資料照,記者簡榮豐攝）

    民進黨立委蔡適應。（資料照,記者簡榮豐攝）

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