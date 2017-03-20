319槍擊案╱呂秀蓮質疑北京涉入 籲重查
2017-03-20
〔記者何世昌、葛祐豪／綜合報導〕「三一九槍擊案」昨屆滿十三週年，前副總統呂秀蓮在台北市議會舉辦「兩顆子彈，一個台灣」座談會，重談該案疑點，並懷疑背後主謀可能是黑道地下賭盤或「紅色勢力」。
呂秀蓮表示，前總統馬英九執政八年未查明真相、民進黨立委也不夠關心，她籲總統蔡英文為了落實轉型正義，應正視此案。
此外，國民黨主席參選人詹啟賢，在《能革者詹啟賢》的臉書粉絲專頁貼上「懶人包」，說明三一九當天處理流程。詹啟賢強調：「三一九槍擊案至今已經十三年，本案究竟是真是假、是否槍傷、是否買兇後滅口，至今仍沒有答案。但奇美醫院和詹啟賢本人在此過程絕無角色！除了醫療專業外，絕無他想！」
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