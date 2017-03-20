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光六擦碰海釣船》承認疏失？海軍：靜候調查結果

2017-03-20

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍光六飛彈快艇前晚與「北洋號」海釣船發生擦碰事件，海軍司令部昨表示，本次意外事件，海軍已完成初步行政調查，全面檢討肇生原因，也不會因本次事件影響任何夜間作戰訓練；此事件現由第三公正單位與海巡署調查中，視調查結果，責任歸屬，海軍表示尊重與負責。

關心此事的前海軍錦江級軍艦艦長呂禮詩則在臉書發文表示，最令人訝異的是，在前晚事件中，海釣船長說，北洋號的雷達有開啟，卻沒能偵測到光六快艇的接近，「是證實了光六的匿蹤能力嗎…」。

軍方官員則說，光六快艇具有匿蹤效果，但只是在雷達上的光點會很小，不會看不到，會讓對方以為是一艘小船；北洋號如果有開啟水面雷達，應該可以看得到光六的雷達反射波，但有可能只看到一個小光點。

呂禮詩表示，他以電話聯繫「北洋號」林船長，林船長表示，返港後一三一艦隊長及士官督導長即前往，並承諾後續賠償；另船長也證實光六快艇是由北洋號左舷接近（北洋號為直行船，光六為讓路船），但光六急採迴避、以致右舷船艉撞擊北洋號船艏，光六當下沒有停俥詢問北洋號受損狀況即離開。

對於呂引述海釣船長的說法，對照海軍發佈的訊息，這是否意味著海軍間接承認自己有疏失？軍方官員說，確切責任歸屬，仍要視第三公正單位調查結果而定；海軍則強調，會策進相關精進作為，以杜絕類案發生。

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  • 圖為海軍同型光六飛彈快艇。（記者羅添斌攝）

    圖為海軍同型光六飛彈快艇。（記者羅添斌攝）

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