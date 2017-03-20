新聞幕後》有院士這樣說

2017-03-20

記者鄒景雯／特稿

最近有中研院院士私下閒聊時，有感而發提到，政府每年花不少納稅錢，提供海外院士回台的來回商務機票費用與報酬，但奇怪，怎麼從來沒有政府單位派人探詢院士們：有沒有什麼想法可以幫忙台灣的？

按照這些院士的描述，類似的情況，過去如此，政黨輪替後，並無甚改變。特別是川普上台後，過去與地產商川普建立有長期深厚關係、甚至在競選期間大力支持的台美人，不在少數，政府在既有的外交體系之外，善用了多少台美人的人脈耕耘實力，貢獻在台美新關係上？可能不是一個毫無意義的詢問。

有位院士就描述，去年美國大選期間，他與川普站在紐約的川普世界大樓（Trump World Tower）眺望窗外，當場他告訴川普，聯合國總部就在對面，走一條街就到了，等到你當選後，這棟樓的身價肯定會不一樣，許多國家使節一定會放棄交通壅塞的上東城區（Upper East Side），搬到這裡來，省去舟車之苦。他還戲稱：如果日本大使要用三十樓，中國大使絕對會找四十樓的。

這番打氣兼打趣的「預言」，後來真的實現了，不僅紐約的這棟已經有七十幾國使節進駐，華府的川普國際飯店更是各國政要絡繹之處。

儘管玩笑歸玩笑，有意識的整合屬於台灣的資源，對於一個小國來說，應該是基本功。如果我們看到，川普集團去年四月才向中國申請三十八個跨業別的商標權，在川普當選後，一口氣全數獲得通過；甚至，川普打了十年官司的營造業商標權，遲遲苦無結果，但當川普與習近平在二月間通過電話後，隨即就獲得了中國批准，更該驚覺這種籌碼的高度不對稱。

美國國務卿提勒森甫結束中國訪問行程，下個月，習近平也籌劃到美國走一趟，「川習會」即將上檔的氣氛中，很多事情都值得一併瀏覽與思考。