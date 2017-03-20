提勒森訪中 美事後將向我簡報
川普上台牽動美中台局勢 陸委會：兩岸會維持冷和局面
〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀請國安局、外交部與陸委會等部會就「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」進行報告。美國國務卿提勒森訪問中國之行，頗受各界矚目，外交部常務次長李澄然在報告中透露，美方已同意事後向我方簡報。陸委會則研判，兩岸關係仍持續呈現「冷和」局面。
提勒森已結束中國的訪問行程，他在十八日與十九日訪中期間，拜會了中國國家主席習近平、總理李克強、國務委員楊潔篪與外交部長王毅等人，雙方就戰略暨經濟對話（Ｓ＆ＥＤ）機制延續性、韓半島非核化「薩德」案、東海、南海、經貿與匯率等議題進行討論。
提習會 未提及一個中國與台灣議題
提勒森與習近平會面，強調美中溝通的重要性，不過，美方連日公布的新聞稿中，多以北韓問題為重心，未提及一個中國與台灣事務議題。
外委會今邀請國安局、國防部、外交部、陸委會、經濟部與海巡署等單位就「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」進行專案報告，並備詢。
陸委會報告指出，美中雙邊近期在相關領域協調的頻密度增加，持續進行磨合，提勒森曾在參議院指出，台灣不該成為美中交易籌碼，美國對台灣的支持，既是「法律承諾」，也有「道德使命」。
陸委會表示，中國大陸積極對美國外交操作，保持在區域議題角力有利態勢，穩固「十九大」前外部情勢，並持續在南海、東海、西太平洋等海域演訓，加大對美日韓在釣魚台、薩德部署及南海監控的反制力度。
陸委會預估，中國大陸短期內仍將進一步關切議題包括「一中」、「三海」（東海、台海與南海）、朝鮮半島、中美未來關係架構等，與美方角力及尋求保證。
陸委會也認為，中國大陸對台持續強化「反獨」及以「一中原則」施壓，兩岸緊縮格局不變，並在國際操作其「一中原則」，擴大圍堵我國際參與空間，同時增加軍費，加強在東海、南海軍事常態化演訓並順經台海海域，藉此對台警示並保持在亞太區域安全議題主控權。
陸委會研判，北京當局面對當前區域情勢不確定性及內部維穩優先需求，將加強對台海議題管控及積極應對川普政府的東亞佈局，防範我方在台美互動觸動其底線，避免成為「十九大」前外在干擾變數，並藉由負面解讀台灣內部任何的政治情勢發展，持續加大「反獨」力度，兩岸關係仍持續呈現冷和局面。
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