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一週大事（3月12日至18日）

2017-03-19

國內：

●前國安局特勤中心少校王鴻儒涉嫌在台發展共諜組織，十三日遭桃園地檢署拘捕，十四日經桃園地院裁定收押禁見。

●台北地檢署十四日認定前總統馬英九洩漏偵查秘密，並教唆檢察總長洩密，依違反刑法、通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌起訴。

●勞動部十七日預告汽車貨運業納入八週彈性工時，特休假可依到職日、日曆年或會計年度擇一行使，瓦斯零售業及批發業也將納入四週彈性工時。

國外：

●荷蘭國會二院十五日大選，中間偏右的自由民主人民黨，贏得一百五十席中的三十三席，維持第一大黨地位，擊退極右派自由黨的挑戰。

●美國聯準會十六日宣布提高基準利率一碼（○．二五％），將聯邦資金利率目標區間升到○．七五％至一％。

●美國務卿提勒森十七日訪問南韓時表示，對北韓戰略忍耐政策已到盡頭，若北韓再升高威脅，川普政府不排除動武。

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  • 台北地檢署十四日認定前總統馬英九洩漏偵查秘密，並教唆檢察總長洩密，依違反刑法、通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌起訴。（資料照）

    台北地檢署十四日認定前總統馬英九洩漏偵查秘密，並教唆檢察總長洩密，依違反刑法、通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌起訴。（資料照）

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相關關鍵字： 王鴻儒 美國務卿提勒森 美國聯準會 馬英九
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標題：一週大事（3月12日至18日）


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