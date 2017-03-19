一週大事（3月12日至18日）
2017-03-19
國內：
●前國安局特勤中心少校王鴻儒涉嫌在台發展共諜組織，十三日遭桃園地檢署拘捕，十四日經桃園地院裁定收押禁見。
●台北地檢署十四日認定前總統馬英九洩漏偵查秘密，並教唆檢察總長洩密，依違反刑法、通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌起訴。
●勞動部十七日預告汽車貨運業納入八週彈性工時，特休假可依到職日、日曆年或會計年度擇一行使，瓦斯零售業及批發業也將納入四週彈性工時。
國外：
●荷蘭國會二院十五日大選，中間偏右的自由民主人民黨，贏得一百五十席中的三十三席，維持第一大黨地位，擊退極右派自由黨的挑戰。
●美國聯準會十六日宣布提高基準利率一碼（○．二五％），將聯邦資金利率目標區間升到○．七五％至一％。
●美國務卿提勒森十七日訪問南韓時表示，對北韓戰略忍耐政策已到盡頭，若北韓再升高威脅，川普政府不排除動武。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 日巡賽T-Point女子高球賽》盧曉晴 劉依貞 並列18
- 「中國製造2025」美憂威脅國安
- 台中漁會 理事長、總幹事可望連任
- 鋒面通過 東半部短暫雨
- 【人生作業簿】你的天賦是什麼？
- 【愛地球】撿天燈
- 打通路網 軌道建設拉近台灣
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 捍衛性別平權 青平聯成立
- 挺友談判反中彈 18歲男就這麼走了
- 【微小說】溫柔的凝視
- 川普晤梅克爾 各說各話
- 地方諸侯壓力 交部︰不會都買單
- 鐘永和／【九○留影】
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 許效舜捧麵亂入 鐵獅大鬧國樂團
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU president to resign amid scandal
- RADWIMPS門票1小時完售 粉絲30秒就搶不到
- 世青花式滑冰賽》林仁語傷很大 放眼世錦賽
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- 丁噹為唐寶寶讚聲 曝「歌迷故事」超催淚
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 柚花季健走、箭筍宴 主角都遲到
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 裘莉激凸會大主教 挨轟丟臉
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 《金科長》南宮珉打敗李英愛 笑登收視王
- 台東新港區漁會 投票率逾七成
- 宜縣首設「植物營行」 助花草回春
- 〈生活大補帖〉媽媽背影 讓我感動
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- （台南）學生辯論賽延燒 準選將論戰
- 垃圾不落地 斗南4.3起上路
- 蘇澳、頭城區漁會選舉 當權派續掌權
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- 看好新北人口增 北市3捷運線規劃中
- 鷹揚八卦高峰期 就剩今天囉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一週大事（3月12日至18日）
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分