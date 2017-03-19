誤指李登輝領終身俸 楊仁壽道歉
2017-03-19
〔記者陳慰慈、蘇芳禾／台北報導〕前最高法院院長楊仁壽十一日批評年金改革溯及既往違憲，並指前總統李登輝現在還「照領終身俸」，李登輝辦公室十六日要求楊於四十八小時內道歉更正。楊仁壽昨上午發出公開道歉書，感佩李登輝拋棄相關權利。李登輝基金會秘書長王燕軍回應，李登輝接受楊仁壽的道歉。
李辦：接受道歉
楊仁壽十一日應全國公務人員協會之邀，赴「年金改革溯及既往違憲研討會」演講，演講中提及李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及既往，這就是不溯及的事實，你還能改我？要改也是每一位軍公教都同意。」現場響起掌聲。李辦則強調，李登輝早就拋棄相關權益，要求楊仁壽在四十八小時內道歉，否則提告。
楊仁壽昨至國父紀念館中山講堂演講「年金改革，全民效法」，開講前，他發放公開道歉書給媒體。楊仁壽在道歉書中表示，有權利才能拋棄，「李前總統胸襟無限寬大，在此致上無限敬意」，並指十一日演講時，以李前總統禮遇條例為例，絲毫未有不禮之念，遑論攻訐。但講詞或有欠周延之處，不無冒犯，特此致歉。記者追問，他則低調不願多談。
對此，王燕軍指出，李總統認為，政府的政策或決策有無瑕疵是一回事，該不該改革又是另一回事，楊仁壽願意道歉，我們也是感佩，接受各種形式的道歉。
王燕軍並說，李登輝認為，很高興楊仁壽站在法學專業的立場，對事情有所釐清，消弭一些社會上不必要的傳聞對大家造成的困擾。
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