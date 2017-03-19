霞雲探索基地 救國團歸還了
2017-03-19
〔記者李容萍／桃園報導〕救國團從民國七十二年起，在當時的桃園縣復興鄉設置「霞雲探索教育基地」，長期占用原住民保留地，救國團自今年一月十日起已暫停使用，陸續移交給桃園市復興區公所；桃園市原住民議員林志強表示，早就該還了，以落實原鄉部落的土地正義。
復興青年活動中心 議員要求也應儘速收回
霞雲探索教育基地位於北橫公路十八．二公里處，是救國團提供青少年攀岩、繩索等競技活動場地，復興區公所共接收坐落在角板段八二一之一、八一九、八二○、八二四之二等四筆土地，總面積八四七五平方公尺；另接收基地上的參索突擊吊橋、攀岩及單索塔、垂降塔、餐廳及烤肉區等十九處建築物。
林志強說，救國團雖歸還長期占用的霞雲探索教育基地，但救國團在復興區角板山仍占用復興青年活動中心，共租用三四二七坪，每月租金僅三萬五七七四元，換算後每坪月租金只有十．四元，實在太便宜，原民會應儘速通盤檢討並修法提高租金，未來租約到期後，也應收回供原鄉自行利用。
復興區長曾志湘表示，公所已多次現勘，考量霞雲探索基地鄰近溪口吊橋新設的管理中心，將向行政院原民會申請撥用；基地上的部分土地，規劃闢建為可停靠接駁巴士的大型停車場，再活化山訓特色活動，提供青年學子戶外運動使用。對此，桃園市政府原住民族行政局局長林日龍表示，市府樂觀其成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 《觀察筆記》煩啊初選
- 【感覺紀事簿】女兒嫁到日本人家
- 護歷史拚觀光 桃園神社修復啟用
- 蘭嶼花椒根修補 50年拼板舟再現風華
- 救台盟聚凱道 籲擱同婚拚經濟
- 台中漁會 理事長、總幹事可望連任
- 豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 4000人同時靜止 拚世界紀錄
- 玻利維亞原民 全球「心」最好
- 韋禮安做作發聲 強碰沈玉琳尬嗓
- 點彈跳視窗網購 個資全都露
- 拚經濟 4千億軌道工程扮火車頭
- 提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
- 彰化區漁會三巨頭 可望連任
- 鐘永和／【九○留影】
- 總統蔡英文上香 推崇何春木
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 EasyCard services may be used at Ciyou Temple
- 【荼蘼九○】 阿盛／淡水暮色紅
- 微菌能治病 聯盟成立要好好研究
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 鄭文燦：長青學苑 老人家的歡喜學堂
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- 自由廣場》崔小萍和幾位藝文界難友
- （台南）學生辯論賽延燒 準選將論戰
- 「中國製造2025」美憂威脅國安
- 秦漢姊砸1.69億 入住輕井澤豪宅
- 張志豪月薪破35萬 輝全拚多10萬
- 兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 自由廣場》輕軌迷思
- （台南）冷清 漁會改選投票率5.92％
- LINE傳貼身內衣 法官：情節重大姦情
- 川普再咬歐巴馬監聽 不甩英否認介入
- 市府花卉展 南投牡丹來爭艷
- 美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：霞雲探索基地 救國團歸還了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分