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霞雲探索基地 救國團歸還了

2017-03-19

〔記者李容萍／桃園報導〕救國團從民國七十二年起，在當時的桃園縣復興鄉設置「霞雲探索教育基地」，長期占用原住民保留地，救國團自今年一月十日起已暫停使用，陸續移交給桃園市復興區公所；桃園市原住民議員林志強表示，早就該還了，以落實原鄉部落的土地正義。

復興青年活動中心 議員要求也應儘速收回

霞雲探索教育基地位於北橫公路十八．二公里處，是救國團提供青少年攀岩、繩索等競技活動場地，復興區公所共接收坐落在角板段八二一之一、八一九、八二○、八二四之二等四筆土地，總面積八四七五平方公尺；另接收基地上的參索突擊吊橋、攀岩及單索塔、垂降塔、餐廳及烤肉區等十九處建築物。

林志強說，救國團雖歸還長期占用的霞雲探索教育基地，但救國團在復興區角板山仍占用復興青年活動中心，共租用三四二七坪，每月租金僅三萬五七七四元，換算後每坪月租金只有十．四元，實在太便宜，原民會應儘速通盤檢討並修法提高租金，未來租約到期後，也應收回供原鄉自行利用。

復興區長曾志湘表示，公所已多次現勘，考量霞雲探索基地鄰近溪口吊橋新設的管理中心，將向行政院原民會申請撥用；基地上的部分土地，規劃闢建為可停靠接駁巴士的大型停車場，再活化山訓特色活動，提供青年學子戶外運動使用。對此，桃園市政府原住民族行政局局長林日龍表示，市府樂觀其成。

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  • 救國團位於桃園市復興區的「霞雲探索教育基地」，已陸續移交給復興區公所。（記者李容萍攝）

    救國團位於桃園市復興區的「霞雲探索教育基地」，已陸續移交給復興區公所。（記者李容萍攝）

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