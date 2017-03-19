資產29億 「華興」最有錢育幼院

2017-03-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會四月底將對婦聯會召開聽證會，民進黨立委陳其邁查出，婦聯會轄下組織台北市私立華興育幼院，二○一六年總資產高達二十九億四千八百多萬元，財產驚人，儼然是全國最有錢育幼院；但去年該院向法院登記申報的資產總額僅十六．二億元，明顯出現低報情況。

法人登記僅16.2億 陳其邁：總資產明顯低報

根據「財團法人台北市私立華興育幼院捐助章程」規定，育幼院須向法院辦理財團法人登記，業務計畫及經費預算，於年度結束後三個月將決算書送經會計師審查，報請董事會核定後，依法送交行政主管機關核備。

「登記法人代表是婦聯會主委辜嚴倬雲！」陳其邁表示，因國民黨婦工會指導長蔣宋美齡的關係，政府「勞軍捐」大部分款項挹注給婦聯會使用，婦聯會日後又成立多個社福基金會及華興育幼院，在蔣宋美齡過世後，華興育幼院登記法人代表則改為辜嚴倬雲。

他指出，華興育幼院向法院登記申報的資產總額是十六．二億元，但主管機關查核到的總資產為二十九億多元，這裡面明顯有低報情況；在二○一四年華興育幼院收入中，更有一筆七百多萬元是由婦聯會提供，僅二十名院童的育幼院，坐擁大量原屬政府的資產，「這非常不合理！」

據該院第十一屆第二次董事會審議通過的決算書顯示，總資產為二十九億四千八百二十五萬餘元，其中，坐落於陽明山仰德大道旁的土地市值三千萬元、房屋及建築資產四億四千多萬元，衛福部也曾在二○一五年補助四萬元加菜金。

決算書載明，至二○一六年七月，華興育幼院銀行存款有四千九百五十八萬餘元、應收利息七十二萬餘元、特種基金有二十四億六百多萬元，而二○一五年外界捐贈收入有七百四十多萬元；此外，董事會人事支出一百三十萬元、職員人事費用八百萬元，目前官網上持續向外界徵求捐助全新類單眼相機、彩色印表機等3C產品。

據黨產會調查，華興育幼院是當年國府從一江山、大陳島撤退來台之際，蔣宋美齡召集台灣省主席嚴家淦、財政部長徐柏園、內政部長王德溥等人研議下成立，最早將台北萬華大理街的糖廠公司充當臨時院址，之後再搬至陽明山。

婦聯會轄下基金會資產 初估逾540億

黨產會也發現，早期婦聯會及華興育幼院的部分財源，先由國防部編列在「大陸敵後工作項目」等項目中，再委託國民黨辦理，透過政府撥款給國民黨中央委員會，經由國民黨「代領轉發」給婦聯會及華興育幼院。

陳其邁指出，婦聯會轄下還有多個財團法人基金會，初估至少五百四十億元以上，是否有低報情況，都應一併清查；內政部也重申，婦聯會應清楚交代「勞軍捐」流向，公開透明財務狀況。