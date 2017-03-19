焦點評論》國防自主優先 軍售非照單全收
記者羅添斌／特稿
美國總統川普上台後，台美之間就不斷傳出美方可能宣佈新一波對台軍售清單的訊息，站在台灣立場，任何有助於台灣國家安全的措施，國人都應該表示歡迎，但美國對台軍售項目，並非樣樣都如台灣所願，政府更不能為了爭取美國軍售台灣，就壓縮台灣國防科技自研自製的空間及能力。
國際媒體關注台美軍售議題，日前傳出美國可能對台灣提出的新一波軍售項目清單中，包括先進火箭系統及反艦飛彈在內，台灣的優先項目則是潛艦購案及新一代戰機；我國曾多次表態，一旦美方同意出售F-35B等級、具有匿蹤及短場／垂直起降功能的戰機給台灣時，台灣會以特別預算方式進行，也不斷催促美國政府早日兌現在小布希總統時代就已宣佈售台的潛艦案。
台灣因為長期等待美國兌現軍售台灣案，蹉跎了大好時光，將好不容易累積獲致的國防科研成果堆入倉庫之中。以潛艦案為例，台灣等待了十多年，卻連第一階段的「可行性評估」都繳白卷；中科院在天劍二型飛彈的基礎上，研製成功天劍二Ａ型反輻射飛彈，可有效擊毀敵方的雷達陣地，但在美方曾表態願售台AGM-88高速反輻射飛彈，卻始終沒有進入實質售案的情況下，中科院的天劍二Ａ計畫被迫束之高閣。
中國解放軍已在東南沿海部署遠程火箭砲系統，其超過二百公里的射程，可對台灣北部地區產生直接的威脅，在提供戰力平衡的前提下，美方若是出售射程同樣超過二百公里的先進火箭系統給台灣，一來可對共軍產生威嚇效力，二是象徵台美軍事合作的重要指標，台灣沒有理由反對及拒絕。
另一方面，政府也應檢視中科院自身的研發能量，是否已經具有研發同等級武器系統的能力或是條件，做為接受台美新一波軍售案的要件，美國對台軍售，台灣應該樂觀以對，但絕不能照單全收，台灣國防科技自主研發的能力也絕不能受到壓縮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 日巡賽T-Point女子高球賽》盧曉晴 劉依貞 並列18
- 「中國製造2025」美憂威脅國安
- 台中漁會 理事長、總幹事可望連任
- 鋒面通過 東半部短暫雨
- 【人生作業簿】你的天賦是什麼？
- 【愛地球】撿天燈
- 打通路網 軌道建設拉近台灣
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 捍衛性別平權 青平聯成立
- 挺友談判反中彈 18歲男就這麼走了
- 【微小說】溫柔的凝視
- 川普晤梅克爾 各說各話
- 地方諸侯壓力 交部︰不會都買單
- 鐘永和／【九○留影】
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 許效舜捧麵亂入 鐵獅大鬧國樂團
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 NTU president to resign amid scandal
- RADWIMPS門票1小時完售 粉絲30秒就搶不到
- 世青花式滑冰賽》林仁語傷很大 放眼世錦賽
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- 丁噹為唐寶寶讚聲 曝「歌迷故事」超催淚
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 柚花季健走、箭筍宴 主角都遲到
- 救南港茶業 市府請專家教行銷
- 裘莉激凸會大主教 挨轟丟臉
- 豪宅成交旺 價格續下探
- 《金科長》南宮珉打敗李英愛 笑登收視王
- 台東新港區漁會 投票率逾七成
- 宜縣首設「植物營行」 助花草回春
- 〈生活大補帖〉媽媽背影 讓我感動
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- （台南）學生辯論賽延燒 準選將論戰
- 垃圾不落地 斗南4.3起上路
- 蘇澳、頭城區漁會選舉 當權派續掌權
- 好創意零垃圾 原味餐廳做環保
- 看好新北人口增 北市3捷運線規劃中
- 鷹揚八卦高峰期 就剩今天囉
標題：焦點評論》國防自主優先 軍售非照單全收
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email