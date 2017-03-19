傳美將售台先進火箭 射程逾200公里
〔記者羅添斌／台北報導〕國際媒體報導指稱，川普政府正在起草對台灣新的大型軍售案，可能包括先進火箭系統及反艦飛彈在內，先進火箭系統指的應是射程超過二百公里以上的長程火箭系統，屬於「戰術壓制」武器系統，若在台灣西岸部署，壓制戰力範圍就可及於中國大陸沿海地區。
但軍方高層官員說，戰術壓制的另一層定義，就是戰術攻擊，川普政府是否真的會出售此型兼具「防衛及攻擊」能力的長程火箭系統給台灣，會不會引發另一波中國對台軍事威嚇行動，目前情況尚未明朗，一切都還待後續觀察，目前難以評論。
中科院已研製射程百公里火箭
陸軍部隊目前已部署由中科院自製的「雷霆兩千」多管火箭系統，可配備三種不同型式的火箭彈，射程從七至四十五公里不等，中科院並進一步研製射程可達一百公里的長程火箭彈，成果相當良好，但政府未決定是否量產這種射程可達一百公里的長程火箭彈。
相關人士透露，台美過去也曾就長程火箭系統案進行接觸，但因為射程可及中國，美方未明確表態，此次傳出川普政府可能會將先進火箭系統列入對台軍售項目之內，若此訊息屬實，應與中國已在東南沿海演練並部署「遠程火箭砲」有關。
共軍遠程火箭砲可打到台灣西岸
共軍的遠程火箭砲，就是歐美國家所稱的長程火箭系統，根據中國官媒報導，中國解放軍去年在東南沿海進行遠程火箭砲的濱海作戰演練，由於共軍部署的新型遠程火箭砲，射程都已超過二百公里以上，若部署在東南沿海據點，射程已可涵蓋我新竹、桃園等台灣西岸地區，對台軍事威脅不比彈道飛彈威脅來得小。
相關人士指出，中國在東南沿海進行遠程火箭砲的作戰演練，已讓台海情勢再加上一個直接威脅台灣本土的不利因素，美國若是基於戰力平衡考量，出售先進火箭系統給台灣，並非不可能，在此之前，美國已經出售射程從四十二公里至三百公里的M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）給新加坡及阿聯、約旦等友邦。
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