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前瞻基建計畫》國發會：推人民有感城鄉建設

2017-03-19

〔記者李欣芳／台北報導〕由行政院積極盤點、控管的近兆元「前瞻基礎建設計畫」初步完成，其中將開放全國廿一縣市提案，未來並將由政院各部會就縣市提案進行評比，最後公布結果，由中央與縣市合作推動各縣市城鄉建設，國發會副主委曾旭正昨表示，政府要推動的是讓人民有感的城鄉建設，例如解決停車空間不足，興建停車場以解決基層民眾遭遇的問題。

至於在前瞻基礎建設的水環境部分，主要是防洪、抗旱與親水環境工程，水利署規劃打造一縣市一河川的綠地、公園等親水環境景觀，防洪與抗旱部分，則主要是推動中南部治水工程，以防止低窪地區淹水。

行政院正由政務委員張景森盤點各縣市初步所提城鄉建設需求，這次估計逾一千億元的城鄉建設有八大亮點，包括改善停車問題、提升道路品質、恢復中小型都市機能、在地產業園區、文化生活圈建設、校園多功能改造、公共服務據點的整併、營造休閒運動環境等。

曾旭正表示，將就上述八項城鄉建設，由相關部會先訂出評比的遊戲規則，再開放各縣市提案。

行政院將用競爭方式來決定城鄉建設經費用途，各部會將審視地方所提細目計畫、釋出多少配合款等來做評比，其中，地方所提城鄉建設，其可行性將是評比的關鍵因素。曾旭正說，以地方停車場的提案為例，未來所提計畫若能就停車場周邊如何取締違規停車有完整配套規劃，入選為城鄉建設的機率就較高。

此外，宜蘭縣積極爭取興建北宜直鐵，但因政院只同意進行可行性評估，政院高層認為，宜蘭縣爭取納入軌道建設的經費不多，可透過城鄉建設來平衡。

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  • 國發會副主委曾旭正。（資料照,記者陳梅英攝）

    國發會副主委曾旭正。（資料照,記者陳梅英攝）

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