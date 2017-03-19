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蔡總統：中台灣是下世代台灣支柱

2017-03-19

總統府中辦啟用

〔記者李忠憲／台中報導〕總統蔡英文昨到台中參加總統府中部辦公室啟用典禮，總統表示，中台灣是下一世代改變台灣的重要支柱，在台中市長林佳龍及彰化縣長魏明谷努力下，中台灣聯合治理已經成形，中台灣製造業發展也已形成產業鏈。水湳國際會展中心將是未來中央提供地方協助的重點項目，可帶動住宿、廣告、會議規劃等服務業發展，為中台灣帶來更多就業機會。

水湳國際會展中心 列重點項目

繼高雄成立總統府南部辦公室後，蔡英文昨也到豐原出席中部辦公室啟用，並與中彰投苗地方人士茶敘。府方雖不會派員進駐，但未來將作為總統到中部會客及辦公空間，盼中央與地方能緊密合作。

蔡總統對行政院拍板定案的「水湳國際會展中心」表達期許。林佳龍則表示，中台灣是產業聚落所在地，產業界殷殷期盼建設國際級會展中心，水湳國際會展中心將以「打造百億中台灣會展中心」為目標，希望建構真正能容納七百萬人口、產業界所需要的建設。

台中市水湳國際會展中心，由前市長胡志強提出，卻因場地太小備受質疑。林佳龍上任後重新擬定內容，獲行政院列入前瞻基礎建設計畫的城鄉建設項目之一。由市府出資五十八億、中央補助四十二億元，佔地約十．九公頃，總攤位數近五千，兼具展覽及會議多功能。

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  • 總統蔡英文昨到台中參加總統府中部辦公室啟用典禮，強調中台灣是下一世代改變台灣的重要支柱。（記者廖耀東攝）

    總統蔡英文昨到台中參加總統府中部辦公室啟用典禮，強調中台灣是下一世代改變台灣的重要支柱。（記者廖耀東攝）

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