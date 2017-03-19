反制中媒鏡頭避國旗 國民黨打造國旗大講台

2017-03-19

國民黨的新聞媒體中心最近重新設計講台背景，原因是為防範中國駐台媒體刻意要讓中華民國國旗在新聞畫面中消失。新設計要讓這些中媒的攝影機鏡頭難以「閃躲」，不論從左邊、右邊或中間拍攝，中華民國國旗都能入鏡。（ 圖：記者施曉光翻攝，文：記者施曉光）