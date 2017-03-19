黨代表參選資格╱挺吳派中常委堅持修法 增訂青年但書

2017-03-19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨限縮黨員參選黨代表資格的黨代表選舉辦法修正案，正、反兩派將在廿二日國民黨中常會上攤牌，據了解，提案的挺吳派中常委仍堅持修法，但願意退讓，增訂年齡四十歲以下黨員仍維持原入黨四個月可選黨代表的但書，化解黨內質疑扼殺青年參選空間的質疑，黨中央則力主修正應自下屆起實施，以免違反程序正義。

週三中常會 正反派攤牌

由於立場迥異，主張修法的中常委具人數優勢，因此當天確認議事錄後，再復議修正納入但書可能性極高。

國民黨去年十二月原已通過第二十屆黨代表選舉辦法，但挺吳派中常委在八日中常會提案修改規定，將原本須入黨滿四個月的參選資格，改為須入黨滿一年，許多人的參選路因此被擋，有人為此到法院聲請假處分，十五日中常會要確認議事錄時，由於正、反兩派爭執不下，延長戰線到廿二日中常會處理。

對於有黨代表參選人到法院提起撤銷決議之訴及聲請假處分，主張修改辦法的中常委與律師討論後認為，當天開會狀況與決議都具效力，而且十五日常會才通過第二十屆黨代表選舉作業細則，晚於八日常會通過的修改選舉辦法，因此對法院裁定結果深具信心。

黨中央則認為，選舉依程序走，就視四月十七日開始候選人登記時，法院有無裁定結果辦理，如果法院認定中常會限縮資格的決議無效，就依辦法修正前的規定，如果法院裁定有效，則依修正後的規定辦理。

黨內人士指出，國民黨秘書長莫天虎與提案修法的中常委這兩天還要再行協商，黨中央立場是儘量不要表決，如果修法派仍居多數，就讓議事錄確認，並可能再修正納入青年但書，但此作法未根本解決遭質疑違反程序正義、信賴保護，甚至還會被質疑是對四十一歲以上的歧視。