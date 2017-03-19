黨代表參選資格╱挺吳派中常委堅持修法 增訂青年但書
2017-03-19
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨限縮黨員參選黨代表資格的黨代表選舉辦法修正案，正、反兩派將在廿二日國民黨中常會上攤牌，據了解，提案的挺吳派中常委仍堅持修法，但願意退讓，增訂年齡四十歲以下黨員仍維持原入黨四個月可選黨代表的但書，化解黨內質疑扼殺青年參選空間的質疑，黨中央則力主修正應自下屆起實施，以免違反程序正義。
週三中常會 正反派攤牌
由於立場迥異，主張修法的中常委具人數優勢，因此當天確認議事錄後，再復議修正納入但書可能性極高。
國民黨去年十二月原已通過第二十屆黨代表選舉辦法，但挺吳派中常委在八日中常會提案修改規定，將原本須入黨滿四個月的參選資格，改為須入黨滿一年，許多人的參選路因此被擋，有人為此到法院聲請假處分，十五日中常會要確認議事錄時，由於正、反兩派爭執不下，延長戰線到廿二日中常會處理。
對於有黨代表參選人到法院提起撤銷決議之訴及聲請假處分，主張修改辦法的中常委與律師討論後認為，當天開會狀況與決議都具效力，而且十五日常會才通過第二十屆黨代表選舉作業細則，晚於八日常會通過的修改選舉辦法，因此對法院裁定結果深具信心。
黨中央則認為，選舉依程序走，就視四月十七日開始候選人登記時，法院有無裁定結果辦理，如果法院認定中常會限縮資格的決議無效，就依辦法修正前的規定，如果法院裁定有效，則依修正後的規定辦理。
黨內人士指出，國民黨秘書長莫天虎與提案修法的中常委這兩天還要再行協商，黨中央立場是儘量不要表決，如果修法派仍居多數，就讓議事錄確認，並可能再修正納入青年但書，但此作法未根本解決遭質疑違反程序正義、信賴保護，甚至還會被質疑是對四十一歲以上的歧視。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 《觀察筆記》煩啊初選
- 【感覺紀事簿】女兒嫁到日本人家
- 護歷史拚觀光 桃園神社修復啟用
- 蘭嶼花椒根修補 50年拼板舟再現風華
- 救台盟聚凱道 籲擱同婚拚經濟
- 台中漁會 理事長、總幹事可望連任
- 豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 4000人同時靜止 拚世界紀錄
- 玻利維亞原民 全球「心」最好
- 韋禮安做作發聲 強碰沈玉琳尬嗓
- 點彈跳視窗網購 個資全都露
- 拚經濟 4千億軌道工程扮火車頭
- 提勒森︰美中將合作 促北韓棄核
- 彰化區漁會三巨頭 可望連任
- 鐘永和／【九○留影】
- 總統蔡英文上香 推崇何春木
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 EasyCard services may be used at Ciyou Temple
- 【荼蘼九○】 阿盛／淡水暮色紅
- 微菌能治病 聯盟成立要好好研究
- 鰲峰山火燒山頻傳 月平均3.6次
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 鄭文燦：長青學苑 老人家的歡喜學堂
- 陽岱鋼二軍上場 目標明回一軍
- 自由廣場》崔小萍和幾位藝文界難友
- （台南）學生辯論賽延燒 準選將論戰
- 「中國製造2025」美憂威脅國安
- 秦漢姊砸1.69億 入住輕井澤豪宅
- 張志豪月薪破35萬 輝全拚多10萬
- 兩岸合流賣淫 藏日租房搞「選妃」
- 【朵朵小語】喜歡自己的勇氣
- 自由廣場》輕軌迷思
- （台南）冷清 漁會改選投票率5.92％
- LINE傳貼身內衣 法官：情節重大姦情
- 川普再咬歐巴馬監聽 不甩英否認介入
- 市府花卉展 南投牡丹來爭艷
- 美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黨代表參選資格╱挺吳派中常委堅持修法 增訂青年但書
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分