新聞分析》吳擅地面戰 馬批洪添火力
記者施曉光／特稿
國民黨主席參選人吳敦義昨舉行團結誓師大會，再度向競爭對手展現龐大地方兵力，以及掌握豐沛的派系人脈，加上前總統馬英九批評洪秀柱昔日「一中同表」說，替吳敦義兩岸路線論述鞏固並背書，甚至還脫口道出吳敦義能夠真正把國民黨救回來，無異是為吳陣營的地面作戰，提供空中火力支援。
黨內眾所皆知，吳陣營這次是以藍營最傳統的組織戰模式，在打黨魁爭奪戰，透過與各地方民代及派系樁腳合作，以及各地黨代表與黨魁選舉的互綁，以收組織動員、精算掌握票數之效，並有計畫要衝高黨代表席次，奠定日後中央委員與中常委選舉基礎，確保目前反洪路線的勢力，未來繼續在中常會掌握絕對優勢，在此過程中，各地年底地方黨部主委直選的人選佈局，也順勢一併到位。
原本在地方樁腳明顯掌握部署優勢的吳陣營，日前再透過修改黨代表選舉辦法，提高參選資格黨齡門檻須滿一年，以利鞏固既有城池，即便修法引發高度爭議，競爭對手洪、郝同聲反對，吳敦義日前仍表態力挺限縮黨代表參選資格，並形容修法是「有智慧」、「有所本」的決定。
其實，如果從黨代表選舉為黨魁選舉的「陣地戰」來思考，就不難理解吳陣營背後的思考。
藍營自十七屆黨代表選舉以來，新舊替換率都大約在三成，由於這次參選爆炸，洪秀柱去年上任後號召入黨的一萬多名新黨員中，不少人要參選黨代表，另一方面，支持郝龍斌的新進黨員也不乏角逐者，對既有黨代表生態造成不小威脅，限縮黨代表參選資格，由黨齡四個月延長為一年，既可降低對手陣營在黨代表選舉攻城掠地的機會，也能間接壓制對於黨魁選舉「主戰場」的衝擊。
不過，洪、郝當然也非省油的燈，既然挺吳陣營限縮新人參選黨代表空間，在地方派系、樁腳都明顯居於弱勢的洪、郝，合縱關係自然一拍即合，兩人不但同聲反對限縮黨代表參選資格，也主張砍人頭黨員，想藉此削減挺吳派人士為了稀釋黃復興影響力而拉入的大量新黨員，殲滅對手票源的用意不言而喻。
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