郭冠英聲請釋憲 大法官不受理

2017-03-18

發表辱台言論遭懲戒

〔記者楊國文／台北報導〕曾發表辱台言論的前新聞局官員郭冠英，遭公懲會撤職並停止任用三年，郭認為公懲會處分違憲，聲請釋憲，大法官會議認定公懲法相關規定沒有違憲，公懲會認事用法也無不當，無解釋必要，昨決議不受理。

前新聞局駐加拿大多倫多代表處新聞組長郭冠英，九十八年以「范蘭欽」等化名，在部落格發表辱台言論，引起國人不滿。公懲會認為，郭的評論文章，已違反公務員服務法等規定，將他撤職並停止任用三年。

一○三年三月郭冠英獲省府任用為外事秘書，旋即在七月十六日屆齡退休，但銓敘部認為郭出任秘書的程序有瑕疵，退回退休案，郭不服打行政訴訟，台北高等行政法院今年一月撤銷銓敘部處分及復審決定，全案仍可上訴。

郭冠英日前聲請釋憲，郭個人主張，公務員懲戒法相關構成要件及法律效果不明確，他當時只是用筆名發表社會評論文章就遭撤職，違反憲法比例原則，也限制他的言論自由。

大法官會議認為，釋字第四三三號解釋，已認定公懲法相關規定沒有違憲，無再解釋必要；公懲會對郭所做的懲戒處分，其認事用法並無不當，因此決議不受理。