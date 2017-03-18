吳敦義今誓師 馬將站台

2017-03-18

〔記者施曉光、彭琬馨、周敏鴻／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義今天上午將在台北三創生活園區為競選總部成立舉行「團結誓師大會」，之前已經幫另一位參選人郝龍斌競選辦公室成立大會站過台的前總統馬英九，也將為吳敦義站台。

吳敦義陣營今天還特別安排全國廿二個直轄市、縣市競選總部主委以及黨代表站台，宣稱要向黨內「呼群保義」，號召黨員共同力挺吳敦義，另外還有許多中常委、中央與地方公職民代也會出席。

此外，台灣民意學會昨發布國民黨主席選舉民意調查，向國民黨代表進行的黨主席參選人最新民調顯示，不管在適任度、看好度與支持度上，吳敦義皆居於領先，次為現任主席洪秀柱與前台北市長郝龍斌。

吳敦義昨到桃園市與地方座談時，對民調結果僅回應說，樣本數不足，誤差率可能從三％升至五％到七％，加上調查對象是黨代表，因此「只是參考」。

台灣民意學會昨發布的民調指出，適任度方面，有五十三％的黨代表認為吳敦義最適合擔任黨主席，洪秀柱十五％，郝龍斌十一％；看好度方面，四十三％看好吳敦義，十六％認為洪秀柱有機會，八％看好郝龍斌。

支持度部分，吳敦義獲得四十五％，廿一％支持洪秀柱，十七％支持郝龍斌。吳敦義的主要支持者來自高屏澎、中彰投地區，洪秀柱在宜花東、金馬地區的支持度相對較高。

民調時間為二月廿四至廿五日，共訪問六九一位國民黨代表，約佔全體黨代表的四十三％。