年改草案／ 砍18趴條文 試院下週續審
〔記者黃邦平、李欣芳／台北報導〕考試院經過五次全院審查會議，共八十七條條文的公務人員退休撫卹法草案，已審查通過七十五條，仍有包括外界關注的「十八％」調降機制、所得替代率上限、退休金計算標準、起支年齡等十二條保留，將待下週繼續審查；院方也要求銓敘部盡快提出退撫基金精算報告作為審查依據。
考試院昨天針對公務人員退休撫卹法草案，召開第五次全院審查會，共通過十九條條文，仍有四條沒有共識，將與之前未通過條文，一起留待下週一、週二再召開的兩場全院審查會繼續討論。
公私年資制度轉換 試委有疑慮
昨天保留的四條包含公私年資制度轉換相關條文，部分委員仍有疑慮；此外，草案規定，退休後如再任私立學校職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，就必須停領月退休金，考試委員認為，私立學校相關規範應由教育部另訂，因此刪除這項規定。
年改會：提升退撫基金等操作績效 建議試行自選平台
此外，針對提升公教等退撫基金及四大基金操作績效，總統府年金改革委員會昨天開會研商對策，會中達成共識，認為現行私校退撫儲金的自選平台操作績效佳，可供其他政府基金效法，並且建議可由勞退基金開始試行自選平台，開放利害關係人可選擇投資組合，但因涉及修正「勞工退休金條例」，須待修法之後實施。
至於公教人員退撫基金是否也可設計投資組合供利害關係人自行選擇、投資標的的放寬、資產配置的重新規劃等，將連同基金管理組織定位確立之後，重新檢討，以提升投資報酬率。
有關基金管理組織的定位、型態，與會人員幾乎一致認為現行四大基金管理制度無法滿足利害關係人要求提升基金投資報酬率的期待，主要是人事任免缺乏彈性、績效鼓勵誘因不足、投資專業知能不足、投資資產配置限制過多及政府介入太多。
至於是否將現有基金管理組織改為行政法人？仍有少數與會代表持不同主張，認為行政法人不代表一定能保證基金收益提高，日本就是最佳例子。但大多數與會者認為行政法人是當前政治經濟環境下較能被社會大眾接受的體制。若改為行政法人，可將各種退休與社會保險基金集中委託由行政法人統一管理，以提高效率。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 傳柯P自薦當協調人 綠高層嫌他大嘴巴沒回應
- 國民黨宣稱擁385億公債 總統府：與不當黨產何干?
- 吳敦義今誓師 馬將站台
- 國民黨美金公債》綠委諷：能兌現才有鬼！
- 國民黨美金公債》「現在才發現很好笑」黨產會：國民黨趕緊申報
- 機場捷運夜間大誤點 影響8班車450旅客
- 機捷傳號誌異常、嚴重誤點 機捷加班輸運旅客
- 六月拍戲又餵奶 哭最慘就是這一齣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Colleges need permission before signing letters: MOE
- 宏碁×鎮瀾宮 祈福筆電限量上市
- 社論》統戰新話語
- 劫獲本國富商油輪 索馬利亞海盜放行
- 蘇獨二次公投 英相軟調拒絕
- 悍將「鋒」什麼? 新身分即將揭曉
- 被牠咬到恐勃起4小時？ 網友憂心：香蕉又要漲翻了
- 機捷通車未滿月 首度誤點25分鐘
- 川普會梅克爾 首度正面過招
- 許鞍華集郵影后 新片鬥演技
- 《LPGA創建者盃》龔怡萍首輪抓6鳥 並列46名
- 學甲溼地被棄垃圾 鳥友傻眼了
- 社工40年 邱夙儀、黃玉翠獎特殊貢獻
- 自由廣場》中國現形記
- 有點累、不夠專注 高國輝搶上工找FU
- 王世堅反同急轉彎 大港操兵拚場滅火器
- 帝爺公明日遶境 首見陣頭求婚
- 黃鴻升 謝欣穎戲假情真 就是好朋友
- 彩色海芋季 31日起大園賞花海
- 內射A片最後一段漏打馬... 男優戴套被抓包
- 中國地圖沒台灣 奧迪踩雷 強國玻璃心又碎了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Man given six months in prison for killing rare fish
- 電影導覽鐵馬團 達人帶路遊場景
- 郭書瑤哪裡不睡 竟然睡棺材
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT says bonds prove its contributions
- 探管撞中油幽靈管線 高雄下水道氣爆1死3傷
- 【朵朵小語】原諒自己的不能原諒
- 前建管處副處長涉收賄 判刑8年
- 安置遭性侵 台版豪情四兄弟
- 自由廣場》原來我們不夠愛棒球
- 【回聲谷】父親與他的雜物
- 倪安東惹哭惡女 嚇到跪地求饒
- 竹崎愛心團呵護長輩 送餐送溫暖
- 【私家小傳】竹林中的少年
- 竹市國小課輔延到7點 半數未辦家長反彈
- 311核災日法院首判政府須賠償 金額與求償落差大
- 自由廣場》南海與東海 國會與川普
標題：年改草案／ 砍18趴條文 試院下週續審
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email