年改草案／ 砍18趴條文 試院下週續審

2017-03-18

〔記者黃邦平、李欣芳／台北報導〕考試院經過五次全院審查會議，共八十七條條文的公務人員退休撫卹法草案，已審查通過七十五條，仍有包括外界關注的「十八％」調降機制、所得替代率上限、退休金計算標準、起支年齡等十二條保留，將待下週繼續審查；院方也要求銓敘部盡快提出退撫基金精算報告作為審查依據。

考試院昨天針對公務人員退休撫卹法草案，召開第五次全院審查會，共通過十九條條文，仍有四條沒有共識，將與之前未通過條文，一起留待下週一、週二再召開的兩場全院審查會繼續討論。

公私年資制度轉換 試委有疑慮

昨天保留的四條包含公私年資制度轉換相關條文，部分委員仍有疑慮；此外，草案規定，退休後如再任私立學校職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，就必須停領月退休金，考試委員認為，私立學校相關規範應由教育部另訂，因此刪除這項規定。

年改會：提升退撫基金等操作績效 建議試行自選平台

此外，針對提升公教等退撫基金及四大基金操作績效，總統府年金改革委員會昨天開會研商對策，會中達成共識，認為現行私校退撫儲金的自選平台操作績效佳，可供其他政府基金效法，並且建議可由勞退基金開始試行自選平台，開放利害關係人可選擇投資組合，但因涉及修正「勞工退休金條例」，須待修法之後實施。

至於公教人員退撫基金是否也可設計投資組合供利害關係人自行選擇、投資標的的放寬、資產配置的重新規劃等，將連同基金管理組織定位確立之後，重新檢討，以提升投資報酬率。

有關基金管理組織的定位、型態，與會人員幾乎一致認為現行四大基金管理制度無法滿足利害關係人要求提升基金投資報酬率的期待，主要是人事任免缺乏彈性、績效鼓勵誘因不足、投資專業知能不足、投資資產配置限制過多及政府介入太多。

至於是否將現有基金管理組織改為行政法人？仍有少數與會代表持不同主張，認為行政法人不代表一定能保證基金收益提高，日本就是最佳例子。但大多數與會者認為行政法人是當前政治經濟環境下較能被社會大眾接受的體制。若改為行政法人，可將各種退休與社會保險基金集中委託由行政法人統一管理，以提高效率。