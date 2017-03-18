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國民黨美金公債》綠委諷：能兌現才有鬼！
2017-03-18
〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨昨突公布，藏有民國卅六年由政府發行的美金債券，民進黨立委莊瑞雄諷刺，這不是挖到寶，而是看到鬼！國民黨才該解釋為什麼會有這批債券。
莊瑞雄：政府當年哪有足夠擔保發行1億美元債券 「根本是空頭支票」
莊瑞雄指出，不管是中華民國或國民黨，在戰後馬上就與共產黨進行大規模內戰，導致國內物資嚴重缺乏，產生史無前例的惡性通膨；在一九四七年前後更是嚴重，還因此在台灣釀成二二八事件。
他質疑，當時的政府哪有足額的擔保發行一億美元、等值二八五萬盎司黃金的債券？是不是招搖撞騙的空頭支票？國民黨為何能獲得其中的三千萬餘元？究竟是無償取得的詐騙共犯，還是國民黨提供了什麼等值資產給政府？這都要交代清楚。
他表示，國民黨政府撤退來台後，馬上就凍結在中國的債務，避免殃及台灣的財政、稅收；不只是債券，包括台糖、商務印書館、交銀、農銀、上海商銀等數十家公司的「淪陷區股權」也統統凍結掉了。
他引述大法官釋字第四七五號指出，這些在一九四九年以前發行的債券是當時國家為籌措財源所需，以在中國的稅收與資產作為擔保，其基礎早已變更，若要政府立即清償，顯違公平原則。
他建議，若國民黨真如此在意這筆天上掉下來的寶，可否拿去中國，向已經在聯合國取代中華民國席次的中華人民共和國政府兌現，若真能討到一○四萬盎司黃金，也算是大功一件。否則，原以為挖到寶，其實只是看到鬼！
民進黨立委林俊憲表示，「兩岸人民關係條例」清楚明訂，政府在一九四九年以前發行的外幣債券、黃金短期公債，以及金融機構在撤退前的所有債務，在「國家統一前」均不予處理。
他諷刺，國民黨為何還要執著於「統一」？難道是因為國家統一後就能兌現這批很有價值的公債？
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