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國民黨美金公債》「現在才發現很好笑」黨產會：國民黨趕緊申報
2017-03-18
〔記者陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕國民黨宣稱發現廿萬張一九四七年中央政府發行的第二期美金公債，據國民黨估計，該批尚未兌償的債權現值約三百八十五億一千多萬元，目前委託中國信託商業銀行保管。黨產會昨天表示，國民黨以前都不知有這些債券，這真的很好笑，會待國民黨申報財產後再處理。
黨產會：依「兩岸人民關係條例」 1949年前在中國發行的公債 不予處理
黨產會委員也指出，根據「兩岸人民關係條例」規定，一九四九年以前，在中國發行尚未清償的外幣債券及一九四九年黃金短期公債，還有國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務，在國家統一前，這些債務是不予處理的。
黨產會發言人施錦芳指出，根據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」規定，政黨、附隨組織及其受託管理人，應在條例施行日起一年內向黨產會申報財產，目前有十個政黨符合申報資格，希望國民黨趕緊來申報，現已有中國民主社會黨申報完成。
針對國民黨不滿黨產會只查對其不利部分，施錦芳強調，行政機關一定是秉公處理，不會只查不利部分，要請國民黨放心。「保險箱打開有多少，自己都知道！」她認為，所有權人對自己資產最清楚，國民黨有多少財產，過去處分或賣掉財產多少，這麼大的政黨組織，內部一定會有資料留存，若願意公布當然最好。
總統府發言人林鶴明表示，這些債券其實與台灣人民並沒有相關聯，「不了解這樣的揭露與解決威權時期不當黨產問題的關聯在什麼地方！」
林鶴明指出，國民黨稱握有的這批債券，是一九四七年國民黨在行憲前，也就是所謂的訓政時期，在中國大陸執政時期所發行的債券，這些債券，與不當黨產的追究、國民黨當前遭遇的問題是兩回事，反而讓大家發現國民黨有很多不為人知的秘密。
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