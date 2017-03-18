國民黨宣稱擁385億公債 總統府：與不當黨產何干?

2017-03-18

〔記者施曉光／台北報導〕面對民進黨追討黨產，國民黨行管會昨日指出，國民黨目前仍持有一九四七年發行，尚未兌償的中華民國政府美金公債，如果以三月十日黃金價格每克新台幣一千一百八十八元計算，總價值達三百八十五億一千萬餘元。

國民黨：將依法提出公債債權

國民黨行管會主委邱大展說，將向黨產會依法提出這筆公債債權，並要求黨產會調查，提出調查報告書，還給社會一個事實真相，也還國民黨清白。

國民黨指出，近來清查舊有黨產時，發現一批一九四七年中央政府發行的第二期美金公債（U.S. Gold Bonds），雖然年代久遠，但狀況仍完好。

邱大展表示，黨內文獻多次記載該批債券在戰亂中由專人輾轉運抵台灣，後委託中國信託商業銀行保管，債票總計二十萬零八百零九張，分裝於六十八箱內，保存至今。一九八九年二月國民黨辦理社團法人登記時列入所附的財產彙總表，去年曾與中信銀洽商取回這筆美金公債，但中信銀不同意，至今仍保存在銀行，只能拍照為證。

國民黨指出，這批政府債券的本金及未領息票合計為美金三千六百四十八萬零九百二十．五元，由於當時採「金本位制」，依美國黃金儲備法案規定，三十五美元可以兌換一盎司（31.1035克）黃金，因此債券換算黃金約為一百零四萬二千三百一十二盎司，約相當於三萬二千四百一十九公斤。

邱大展表示，當年政府發行美金公債，總額一億美金，分兩期發行，法源「三十六年美金公債條例」迄今依然未廢止，為有效法規，雖然一九九二年制定兩岸人民關係條例，明訂在國家統一前，不予處理一九四九年前在大陸發行尚未清償的外幣債券及一九四九年黃金短期公債，當時為國民黨執政，足證國民黨沒有以自己的利益為出發點立法。

邱大展指出，一九九九年大法官解釋也認定延緩債權人對國家債權的行使合憲，但國民黨至今仍合法持有對國家的債權。這些錢是「應收帳款」，只要兩岸統一，就可以處理，但會不會統一，他就不知道了。

邱大展：國民黨當年繳購公債 穩定國家財政

邱大展強調，當年國民黨繳購公債，是為穩定國家幣值與重建經濟民生基礎，付出重要的時代貢獻，而且始終未曾兌償到期美金公債，就是以拯救國家財政為最優先。

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨宣稱發現廿萬張一九四七年中央政府發行的第二期美金公債，總統府發言人林鶴明昨表示，這些債券其實與台灣人民並沒有相關聯，「不了解這樣的揭露與解決威權時期不當黨產問題的關聯在什麼地方！」

林鶴明指出，國民黨稱握有的這批債券，是一九四七年國民黨在行憲前，也就是所謂的訓政時期，在中國大陸執政時期所發行的債券，這些債券，與不當黨產的追究、國民黨當前遭遇的問題是兩回事，反而讓大家發現國民黨有很多不為人知的秘密。