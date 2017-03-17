林揆：盼台灣成為洗錢防制典範國
2017-03-17
政院洗錢防制辦公室揭牌
〔記者錢利忠、李欣芳／台北報導〕洗錢防制提升至政院！行政院洗錢防制辦公室昨天揭牌，行政院長林全表示，台灣是亞太地區第一個制定洗錢防制法的國家，他對洗錢防制有三大期許，一是希望台灣重新成為洗錢防制典範國家，二要通過亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，三是要使民眾將洗錢防制觀念落實於生活中。
列管官員立委金流 法部擬訂閨密條款
南韓前總統朴槿惠因閨密干政遭彈劾下台，新修正的「洗錢防制法」擬擴大金融機構的客戶審查對象，包括現、卸任首長、立委及與其關係密切，或住在同一地址的親信、密友，納入列管對象。
法務部次長陳明堂表示，這是參考國際規範，因為這些人可能利用社會影響力或知名度，進行洗錢、貪瀆或詐騙行為。
洗錢防制辦公室屬於三年期的任務編組，由法務部政次蔡碧仲兼辦公室主任，執行秘書由前特偵組檢察官柯宜汾擔任，另設組長及組員共十四名，組織編制十九人。
林全昨在揭牌儀式致詞表示，在洗錢防制工作上，這十多年來我國被國際認為是落後的，二○一一年還被列入加強追蹤名單，加上去年兆豐銀洗錢事件，重創台灣國際形象，因而緊接而來的亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，要列為最優先重點，別落入觀察名單。
法務部昨在行政院會報告「我國防制洗錢策略與未來展望」時指出，許多重要法令亟待通過或納入洗錢防制精神，如「國際司法互助」、「財團法人法」、「公司法」等；政策方面，因國內現金交易偏多，將參考國際洗錢防制趨勢，研議針對單筆高額交易，推動無現金政策。
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