曾捲入弊案的綠營前官員 籲正視檢察官濫權
2017-03-17
〔記者鄭鴻達／台北報導〕曾捲入弊案的綠營前行政官員、地方首長，昨在立法院召開記者會，宣布組成「反司法濫權行動聯盟」，以自身案例呼籲政府正視檢察官濫權問題；新竹市前市長蔡仁堅、南投縣前縣長彭百顯，坦言因自身經歷，對司法改革、轉型正義不具信心。
包括彭百顯、蔡仁堅、前台南市長張燦鍙、前交通部長郭瑤琪的先生彭光輝、前國防部長蔡明憲、前新竹科學工業園區管理局長李界木都出席這場記者會。
張燦鍙指出，他的台南運河整治案、既成道路土地徵收案都被判無罪定讞，但其中兩名汙點證人被檢察官誘導做偽證，最後沒被追究責任。
彭光輝表示，郭瑤琪當年被控收受茶葉罐中的美金而被起訴，他們被搜索兩次，偵訊內容也被刻意洩漏消息給媒體，檢察官更銷毀南仁湖集團負責人李清波的兒子李宗賢第一次筆錄，讓證詞前後不一。
李界木指出，他被捲入龍潭購地案並服刑兩年，就是因檢方不當羈押取供、違反無罪推定、草率辦案及羅織罪名，還洩漏案情給媒體，且至今未歸還他多數的扣押物。
蔡明憲則控訴前總統馬英九利用司法做政治鬥爭，當年實施「廉政建設行動專案」，大規模搜查所有扁政府時期晉升的將領是否涉嫌買官、賣官，最後皆查無不法，但許多將官不甘名譽受損提早退伍，「這不是政治清算，什麼才是政治清算？」
彭百顯坦言，現在之所以對轉型正義「不具信心」，是因為被捲入的九二一重建工程弊案，檢調竟然以一紙公文羅織罪名，更欠缺專業，以偏見誤解來起訴。
蔡仁堅表示，基於聯電案經驗及對政治的觀察，他對政府推動的司改「不具信心」。
蔡仁堅回憶，當年他被起訴時新聞刊頭版，一審判無罪卻僅刊在地方版，如此已達成政治目的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 因為薩德不敢去中國 南韓學生畢旅改來台灣
- 美升息一碼 今年會再升2次
- 商總︰一例一休 解釋不如修法
- 梓官老人日照中心 揭牌啟用
- 痛失2試管兒 「維冠寶寶」生回來了
- 席夢思 五感紓壓體驗
- 通過台大電機、陽明醫4系 邰智源兒爭氣
- 《族群融合的逐鹿天主堂》波蘭神父請交趾陶藝師 製鄒族浮雕
- 律師傳話「廢五金」竟是槍彈 筆記習慣救了他
- 台裔法官擋入境禁令 川普誓言奮戰到底
- 勤教播放中國央視反貪節目》方世君個性龜毛 基層員警幹譙
- 謝淑薇奧運退賽 體育署、教育部被糾正
- 花蓮區漁會選舉 傳選將砸百萬固樁
- 基隆田寮河環狀接駁車 六月底前上路
- 《自由廣場》軍官看軍官荒
- 桃園神社整修啟用 明辦音樂會
- NBA》里拉德狂砍36分 拓荒者拔刺
- 涉排黑水 違章工廠驗出強酸強鹼
- 經典論戰／讓世界看見祖國 是經典賽魔力
- 泰晤士報亞洲大學排名 台大退步至24名
- NBA》看淡「林來瘋」 豪今再回起點
- 陳艾琳遭踢爆 愛炫耀呼麻經驗
- 火辣女歌手 變身粉紅芭比ＸＸ痛
- 庫藏股成炒作工具 金管會將研議管理
- 建商新成屋定型化契約 合格率不到3成
- 【往事小廚房】閣樓上的作家
- 3/16 威力彩頭獎連9摃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US Fed rate moves could spell the end of easing in Asia
- 仰德台日友好盃高球賽 明天林口開打
- 勘災時程不易敲定 核定易失真
- 旺角警民衝突案 3港人被定暴動罪
- 大7車主的心聲：別用事後觀點苛責我
- NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定
- 打敗中油 台電拿下第4座天然氣接收站
- 水利署：高雄維持3月20日第一階段限水
- 靠買水解旱 台水盼北水降價
- 工時過長惹腸怨 5大職業易長瘜肉
- 《17秋冬紐約時裝週》4
- 張景嵐遭超模霸凌 遙指是她
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：曾捲入弊案的綠營前官員 籲正視檢察官濫權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分