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曾捲入弊案的綠營前官員 籲正視檢察官濫權

2017-03-17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕曾捲入弊案的綠營前行政官員、地方首長，昨在立法院召開記者會，宣布組成「反司法濫權行動聯盟」，以自身案例呼籲政府正視檢察官濫權問題；新竹市前市長蔡仁堅、南投縣前縣長彭百顯，坦言因自身經歷，對司法改革、轉型正義不具信心。

包括彭百顯、蔡仁堅、前台南市長張燦鍙、前交通部長郭瑤琪的先生彭光輝、前國防部長蔡明憲、前新竹科學工業園區管理局長李界木都出席這場記者會。

張燦鍙指出，他的台南運河整治案、既成道路土地徵收案都被判無罪定讞，但其中兩名汙點證人被檢察官誘導做偽證，最後沒被追究責任。

彭光輝表示，郭瑤琪當年被控收受茶葉罐中的美金而被起訴，他們被搜索兩次，偵訊內容也被刻意洩漏消息給媒體，檢察官更銷毀南仁湖集團負責人李清波的兒子李宗賢第一次筆錄，讓證詞前後不一。

李界木指出，他被捲入龍潭購地案並服刑兩年，就是因檢方不當羈押取供、違反無罪推定、草率辦案及羅織罪名，還洩漏案情給媒體，且至今未歸還他多數的扣押物。

蔡明憲則控訴前總統馬英九利用司法做政治鬥爭，當年實施「廉政建設行動專案」，大規模搜查所有扁政府時期晉升的將領是否涉嫌買官、賣官，最後皆查無不法，但許多將官不甘名譽受損提早退伍，「這不是政治清算，什麼才是政治清算？」

彭百顯坦言，現在之所以對轉型正義「不具信心」，是因為被捲入的九二一重建工程弊案，檢調竟然以一紙公文羅織罪名，更欠缺專業，以偏見誤解來起訴。

蔡仁堅表示，基於聯電案經驗及對政治的觀察，他對政府推動的司改「不具信心」。

蔡仁堅回憶，當年他被起訴時新聞刊頭版，一審判無罪卻僅刊在地方版，如此已達成政治目的。

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  • 前新竹市長蔡仁堅（左起）、前南投縣長彭百顯、前國防部長蔡明憲等人，16日組成「反司法濫權行動聯盟」，以自身案例呼籲政府正視檢察官濫權問題。（記者劉信德攝）

    前新竹市長蔡仁堅（左起）、前南投縣長彭百顯、前國防部長蔡明憲等人，16日組成「反司法濫權行動聯盟」，以自身案例呼籲政府正視檢察官濫權問題。（記者劉信德攝）

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