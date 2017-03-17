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獄政人權改革 首要檢討刑事政策

2017-03-17

司改分組會議 獄政革新6大決議

〔記者黃欣柏、錢利忠／台北報導〕司改國是會議昨召開第五組第二次討論，共就獄政改革方面做出六大決議，包括檢討刑事政策、成立外部監所訪查委員會、監所人員專業化、建立符合基本生活需求的環境、不得剝奪受刑人的人性尊嚴及訂定戒護外醫、保外就醫之評估流程。

台灣監獄超收率 高達4成

其中「檢討刑事政策」，主要是要改善監獄嚴重超收問題，目前全台超收率約在二十至四十％之間，每個管理員要負責多達十三名收容人，超過星、美、日、韓等國家甚多。法務部雖已擬出監獄增建計畫，但第五組召集人梁永煌指出，多數委員仍認為必須從檢討刑事政策做起，針對最大宗的毒品、酒駕案件，除用監獄處罰外，也應有醫療措施等配套來減少再犯。

「成立外部監所訪查委員會」、「監所人員專業化」及「不得剝奪受刑人的人性尊嚴」，則是希望成立外部機構不定時監督監所狀況，藉此避免封閉的監所出現問題，同時強化監所人員的輔導、生涯規劃能力，強化真正有效的教化功能，並改善目前監所人員「以上對下」的管理方式。

至於「建立符合基本生活需求的環境」及「訂定戒護外醫、保外就醫之評估流程」，均是基於基本人道理念。梁永煌指出，許多委員都提到監所通風差、水電管制嚴格等問題，還有收容人夜間甚至不敢拉肚子，只因房內馬桶「半夜沒水可沖」。

與會委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚在會中以圖畫方式呈現監所現況，直言收容環境的改善刻不容緩，目前每位收容人獲得的法定空間僅○．七坪，僅是「一個人躺下的大小」，各方面也完全不符人道標準，監所設計思維完全以「房外管理者的方便」為考量，而非以收容人為中心，在這樣的環境下，收容人的性格恐怕只會更加扭曲，難以真正達到教化目的。

曾因殺人案入獄的前律師劉北元也以自身經驗指出，在收容人心中，監所人員永遠處於對立面，加上每名教誨師得面對超過四百名收容人，對立思維與人力問題讓教化功能很難生效，結果就是收容人一再走回頭路，蓋再多監獄都沒用。

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  • 與會委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚在會中以圖畫方式呈現監所現況，直言收容環境的改善刻不容緩。（林文蔚提供）

    與會委員、宜蘭監獄戒護科管理員林文蔚在會中以圖畫方式呈現監所現況，直言收容環境的改善刻不容緩。（林文蔚提供）

  • 監所待遇不人道再犯率達83.9%　梁永煌：教化一大諷刺（記者錢利忠攝）

    監所待遇不人道再犯率達83.9%　梁永煌：教化一大諷刺（記者錢利忠攝）

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