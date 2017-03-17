防堵假新聞》公權力遏止 美德擬立法重罰

2017-03-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕假新聞（fake news）問題愈演愈烈，已對國際安全和民主選舉的公平、公正造成影響，「美國新聞與世界報導（US News & World Report）」把假新聞比喻為「歐洲的新冷戰」，美、歐國家已開始以公權力介入，試圖遏止此歪風。

美國前總統歐巴馬去年十二月下旬簽署「波特曼-墨菲反宣傳法案（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill）」，聯邦政府兩年內將撥款一．六億美元（約四十九．四億台幣），成立跨部會「全球參與中心（Global Engagement Center）」，由國務院召集五角大廈、美國國際開發總署（USAID）、「廣播理事會（BBG）」和情報機構組成，同時培訓各地記者，並提供非政府組織（NGO）、智庫、民間社團及學者、專家協助，共同防治假新聞。

德官方草案 最重可罰16.7億

除美國外，英國金融時報三月報導，德國政府已提出草案，將對未能刪除仇恨言論或假新聞的社群網路處以最重五千萬歐元（約十六．七億台幣）罰鍰。德國司法部長馬斯（Heiko Maas）表示，在遏止用戶貼煽動及誹謗、造謠中傷言論上，臉書等社群媒體做得還不夠。

預定十月舉行國會選舉的捷克，已於一月設立反制假新聞的專責單位「打擊恐怖主義和混合型威脅中心（CTHH）」，開歐洲先河，旨在鎖定可能影響選情的假新聞，加強民眾的媒體識讀能力，讓閱聽人慎思明辨新聞與虛假信息間的差異。捷克政府認為，克里姆林宮在背後操控近四十個捷克文網站，這些網站傳遞極端、不實消息與陰謀論。