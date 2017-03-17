王榮璋小腿骨折
2017-03-17
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全昨與民進黨立委進行便當會，民進黨立委王榮璋離開政院前，在政院中央大樓門口摔倒，造成右小腿後方脛骨骨折，被緊急送往台大醫院，將於今天開刀。
立法院長蘇嘉全、行政院長林全皆前往探視。行政院發言人徐國勇也在探視後表示，王榮璋當時手持枴杖，不慎因枴杖岔開而跌倒受傷。
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