李被指還領終身俸 李辦要楊仁壽道歉
2017-03-17
〔記者蘇芳禾／台北報導〕最高法院前院長楊仁壽指前總統李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣；李登輝辦公室昨發表聲明，指楊仁壽所述與事實不符，籲請楊仁壽於四十八小時內公開致歉。
楊仁壽上週六在全國公務人員協會舉辦的「年金改革溯及既往違憲研討會」表示，李卸任前制定相關辦法，把卸任總統禮遇比照現任待遇，李到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣，「這就是不溯及既往的事實，你還能改我？要改也是每位軍公教都同意。」
李登輝基金會秘書長王燕軍指出，李登輝卸任時已放棄數十年公職年資累積的十八％優惠存款，禮遇是依「卸任總統副總統禮遇條例」辦理，沒有所謂「終身俸」。
李登輝辦公室聲明稿指出，楊仁壽以錯誤訊息攻訐李登輝，企圖轉移年金改革焦點，實有悖於社會期望，加深人民與司法界間的鴻溝，楊仁壽德高望重更需自律、自重。
本報記者昨數度致電楊仁壽住處，均無人接聽，無法獲知楊對李辦要求公開致歉的看法。
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