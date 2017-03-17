基建特別預算 拚本會期過關
2017-03-17
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為宣示拚經濟，將提出「前瞻基礎建設計畫」特別條例與特別預算案，閣揆林全昨與民進黨立委舉行便當會達成共識，特別條例將提報下週四行政院院會通過後送立法院審議，再送八年特別預算，力拚立院五月下旬通過特別條例、本會期結束前通過特別預算，估計可創造四至五萬個工作機會。
八月起 八年分四期完成
行政院發言人徐國勇會後轉述，政院規劃特別預算，今年八月至明年底為第一期，之後每一到兩年為一期，基本上希望四期完成，特別預算將不超過一兆元；民進黨立院黨團書記長李俊俋表示，政院盼民進黨立委配合儘速審議通過特別條例與特別預算，以期八月起實施特別預算。
前瞻基礎建設計畫分為軌道建設、水環境、綠能、數位建設與城鄉建設等五大面向，正由相關部會進行最後盤點。
前瞻基礎建設以軌道建設為最大宗，包括台南、桃園與嘉義等縣市的鐵路地下化、東部鐵路雙軌化等。數位建設方面，政院官員說，將投資包括4G、5G等寬頻與超寬頻的研發，並投資固網與無線網路，以及數位、資通人才的培育，盼達成全國各級學校「校校有寬頻，班班有電腦」。
徐國勇說，城鄉建設有八大亮點，包括改善停車問題、提升道路品質、恢復中小型都市機能、在地產業園區、文化生活圈建設、校園多功能改造、公共服務據點整併、營造休閒運動環境等。
徐國勇表示，過去特別預算的地方補助款都不受限制，這次可能改變做法，城鄉建設會匡列一個額度，各縣市要提出計畫，以競爭式的方法決定城鄉建設經費用途。
徐說，特別預算將全數舉債，會以總流量的概念控管，每年平均不會逾公債法十五％的上限。
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