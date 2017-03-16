邱太三：依大法官解釋 草擬保防法

2017-03-16

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三昨表示，法務部擬定「保防工作法草案」是根據大法官釋字第五三五號解釋意旨，目前雖有國家機密保護法、國家情報工作法等法律，但這些法律無法自己執行，還須另訂保防法才能落實國家安全的目標，他保證不會回復過去「人二」體制造成非法和濫權的傷痛及陰影。

邱太三解釋，大法官釋字第五三五號解釋，是針對警察如何行使臨檢手段，要求警方應有周詳的救濟作法，進而要求行政機關行使職權，不能只有組織法的規定，還應該要有「行為法（作用法）」的授權，因此法務部才針對保防工作擬定法律來規範。

對於外界質疑保防法可能造成「人二」復辟，邱太三與媒體茶敘時指出，當初「人二」是體制外的一條鞭單位，現在法務部要根據大法官釋憲意旨，把「人二」單位納入體制，這是用法律來保護人權。

邱太三強調，保防法是事先預防的工作，避免日後社會安全出問題，還要由檢調收拾爛攤子，目前政府內有議會監督，外有媒體與網路鄉民監督和報導，不致有濫權問題；被問到保防法草案何時會重新修正出爐？邱表示「沒有時間表」，會尊重各界意見，並蒐集國外法制運作來研議。