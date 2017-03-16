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Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
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新南向拚觀光 印尼等六國三年內推免簽

2017-03-16

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院新南向政策出擊，最新資料顯示，除了今年一月新南向十八國來台觀光人數較去年同月大幅增長四十二．八％之外，展望未來，政院經貿談判辦公室昨表示，今年起三年內我國將進一步對印尼、印度、菲律賓、緬甸、寮國、柬埔寨等具成長潛力國家開放免簽。

政院官員表示，推動東協等國家完全免簽，是政府持續性、長期的目標，目前是期許上述六國三年內開放免簽。

根據世界銀行最新預測，今起三年東亞及太平洋地區經濟成長率約為六．一％到六．二％，南亞為七．一％到七．四％，政院評估若這些地區的國家經濟保持強勁成長，國民所得增加，透過新南向政策將更有利於我國對其推廣觀光。

政院經貿談判辦公室引述交通部最新統計資料顯示，今年一月分新南向十八國（包括東協十國、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹等南亞六國以及紐、澳二國）以觀光為來台目的達近六．八萬人次，較去年同月增長四十二．八％，是過去四年同月成長幅度最高。

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  • 最新資料顯示，今年一月新南向十八國來台觀光人數較去年同月大幅增長四十二．八％。圖為泰國旅遊同業踩線團考察嘉義市。（資料照，記者丁偉杰攝）

    最新資料顯示，今年一月新南向十八國來台觀光人數較去年同月大幅增長四十二．八％。圖為泰國旅遊同業踩線團考察嘉義市。（資料照，記者丁偉杰攝）

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