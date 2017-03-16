美媒：川習會後 美將售台「更多更好」武器

2017-03-16

〔編譯陳正健、記者鍾麗華／綜合報導〕美國保守派媒體「華盛頓自由燈塔」知名軍事記者葛茨（Bill Gertz）十四日披露，多位不具名的川普政府官員指出，前總統歐巴馬政府去年十二月曾阻擋對台灣十億美元（約合三百零八億台幣）的軍售，但美方將於「川習會」後提供台灣更高水準的防衛武器。

揭露歐巴馬政府阻10億美元軍售

歐巴馬政府阻擋對台軍售的時間點，適逢川普於去年十二月二日與台灣總統蔡英文通電話，目前未知兩者間有無關聯，這項軍售已獲美國國務院和五角大廈的同意，意在改善台灣國防。對此消息，總統府相當低調，發言人黃重諺僅簡單表示，「沒有評論」。

不過，熟悉軍售內部討論的多名官員表示，川普政府正準備提供「更多、更好」的防禦武器給台灣，在川普四月於佛羅里達州的「馬阿拉歌俱樂部」會見中國國家主席習近平後，將會公佈對台軍售。

美國務卿提勒森即將訪中，預計台灣將是「川習會」與提勒森此行的主要議題。一名白宮官員指出，川普政府相當重視美國對台灣的安全承諾。其他官員則說，該項軍售本於去年十二月準備正式通知國會，但遭多名白宮國安會官員擋下。

將售台額外飛彈、通訊監偵工具

該項軍售案為台灣軍隊現代化所需，包括F-16型戰機的現代化及額外飛彈。另外，美方也將出售通訊、情報監控和偵察工具，以加強台灣軍隊的指揮及管制系統，但此案為前副國家安全顧問海恩斯擋下。葛茨曾以電郵詢問海恩斯，但他未做回覆。

前美國白宮國家安全會議發言人普萊斯已證實此案。他表示，此案經過相對溫和的討論，並非海恩斯或其他前朝官員片面阻止。歐巴馬政府依「台灣關係法」維持對台的一致承諾，在諮詢國務院與國防部之後，才決定讓下屆政府決定是否繼續推動此案。

五角大廈：軍售有助台海穩定

對此，五角大廈發言人羅斯回應說，他無法討論尚未宣佈決定事項，但美國與台灣之間的防衛接觸，其目標是為確保台灣維持安全、免於威脅，助兩岸人民和平對話。美方相信其政策有助台海穩定。

然而，前國務院官員譚慎格認為，如果新政府無法重新加強對台軍售，恐將失去動能、重蹈前政府的覆轍，拱手讓北京接管亞洲。

前助理國務卿薛瑞福也呼籲，川普政府應該加強移轉武器給台灣。