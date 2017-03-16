台女控訴遭關押35小時 大馬議員：內政部長下令徹查

2017-03-16

我外交部：馬來西亞標準作業程序 無針對性

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣女子「喬妹」上週赴馬來西亞，卻因護照破損遭拒絕入境，並在被遣返前遭留置長達卅五小時，受到不人道待遇。大馬議員張慶信高度關注此事，並轉告副首相兼內政部長拿督斯里阿末札希，張慶信表示阿末札希得知後震怒並下令徹查。

駐台的馬來西亞友誼及貿易中心則表示，此案還在調查中，尚無法回應。

張慶信議員兼任馬國首相「東亞特使」，他前天在臉書發文表示，台灣旅客遭移民局非法扣留一事，關乎馬來西亞國家形象，更直批此事對馬國旅遊業造成難以挽回的傷害，他已向阿末札希反映此事，阿末札希得知後勃然大怒，並下令徹查，他也要求旅遊及文化部長納茲里關注此事。

張慶信表示，他是從臉書貼文得知此事，經過深入了解後得知，馬國移民局的確無法接受內頁破損的護照，但若按照程序，官員理應讓旅客致電在地友人，或要求旅客聯絡台灣代表處，或直接安排最早的班機將旅客遣返。

張慶信義憤填膺地說，該名旅客不是罪犯，不該被扣留、沒收手機及要求交出任何財物，「這是不人道的做法！」他強調，來者是客，官員不能如此對待來自任何一個國家的旅客。

立委：外交部應據理力爭

相較於馬方反省並為台人遭遇抱不平的態度，我外交部卻僅表示是馬國標準作業程序。外交部說，馬來西亞遣返旅客的標準作業程序是，若當日無法登機返國，將會被安置在機場「照護室」；而吉隆坡國際機場每天被拒絕入境人數少則十餘人，多則達百餘人，此案是該國移民局依照標準作業程序快速推進，「並無針對性」。

外交部坦言，駐處與外交部是在網路上看到相關訊息，先前並未接獲該女通報，而馬國移民局在留置期間慣例不會知會各國使領館。惟有當移民局認為有必要將旅客移送至機場外臨時安置所，給予較長時間的留置或調查時，方會知會駐館。

對此，民進黨立委蔡適應批評我外交部態度說，雖然外國人入境馬國，入境檢查是馬國權力，但「不能妨害人身自由」，外交部應該更據理力爭，積極協助我國國民返台。