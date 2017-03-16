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護照破損 台女控訴遭大馬關押35小時

2017-03-16

〔記者張菁雅、呂伊萱／綜合報導〕日前因護照破損，遭馬來西亞海關沒收手機、索賄，並關了卅五小時的「喬妹」，她昨日在台中說明事發經過時，仍忍不住放聲痛哭，直言「很慶幸能活著回來」。「喬妹」回台後公布經歷，主要希望「不要再有下一個受害者受到不人道對待」。

喬妹：海關沒收手機、索賄

「喬妹」喜歡旅遊與美食，一邊旅遊一邊從事零食代購工作，經常進出日本、馬來西亞、香港。她從去年九月到今年三月九日就到馬來西亞四次，九日晚間入境馬來西亞時，因護照破損，被海關人員沒收手機、索賄，並遭關卅五小時後才遣返。

「喬妹」昨出示護照，內頁有三頁被撕了缺口。她說，常去日本的人都知道，日本實施免稅後，海關人員都親自把免稅單撕掉，她的護照被撕破了，還多次進出日本、馬來西亞，最近一次到馬來西亞是今年一月，所以這次當海關質疑護照有問題，帶她進去小房間，她以為解釋清楚就沒事，沒想到護照、手機被沒收，海關還向她要錢，她自認沒有犯罪，不肯付錢，海關竟帶她去牢房，她當場大哭，要求回台灣，海關卻做出上手銬的手勢，她很害怕，只好進去了。

網友有類似經驗 向外交部申訴無用

「喬妹」表示，四坪大小的牢房最多關了廿七人，有中國人、越南人、印度人，還有一位台灣人，這位台灣阿姨因拿錯一年前的機票給海關，發現錯誤再拿出新的機票，卻不被海關接受，因此被關進來。在牢房裡，有人用中文在牆壁寫著「不要付錢，付錢也沒用」，而一起被關的兩名中國人和海關喊價，從每人馬幣一千元降為五百元，最後獲釋。

「喬妹」在十一日被遣返回台灣，她說，她沒有付錢，不知道為何可以回國，她事後聽說如果不付錢，關一段時間就會釋放。「喬妹」回國後將遭遇po上臉書，很多人留言表示在馬來西亞曾碰到同樣遭遇，有人被關五十小時，還有人被關一百小時。

「喬妹」原本十三日要向外交部申訴，但網友私訊她，曾在國外發生類似情形，向外交部申訴，但沒有用，加上她去大甲鎮瀾宮求籤，籤詩勸她不要追究此事，她因此取消申訴念頭，她相信外交部看到新聞了，但外交部至今沒有派人和她聯絡。

「喬妹」談到這段過程，仍忍不住放聲痛哭，她說，很慶幸能活著回來，她沒有要討回什麼，因為任何道歉都無法彌補那卅五小時的恐懼，只希望提醒國人注意護照內頁不能破損、不能拿錯機票，也請外交部協調其他國家，當台灣民眾在國外遇到狀況時，可以打電話求救或自己買機票回來，而不是讓當地海關把人關起來。

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  • 台灣女子「喬妹」上週赴馬來西亞，卻因護照破損遭拒入境、且被留置卅五小時，她昨說明事發經過，並出示內頁出現破損的護照。（記者張菁雅攝）

    台灣女子「喬妹」上週赴馬來西亞，卻因護照破損遭拒入境、且被留置卅五小時，她昨說明事發經過，並出示內頁出現破損的護照。（記者張菁雅攝）

  • 台灣女子「喬妹」上週赴馬來西亞，卻因護照破損遭拒入境、且被留置卅五小時，她昨說明事發經過，手上還拿著返台後赴大甲鎮瀾宮向媽祖求的三張籤詩。（中央社）

    台灣女子「喬妹」上週赴馬來西亞，卻因護照破損遭拒入境、且被留置卅五小時，她昨說明事發經過，手上還拿著返台後赴大甲鎮瀾宮向媽祖求的三張籤詩。（中央社）

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