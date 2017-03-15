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難民法延宕 人權團體︰政府別再寫作文

2017-03-15

立法院去年七月初審通過「難民法草案」，受政治、宗教壓迫或天災人禍者，經過審查會許可後得來台居留，但「難民法草案」迄今未完成立法，台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏（中）昨與台灣人權促進會、兩公約施行監督聯盟等十餘個人權團體召開記者會，呼籲政府落實重視人權政策，催促蔡政府「不要再寫作文」，應儘速通過難民法。（圖：記者方賓照，文：記者呂伊萱）

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  • （記者方賓照攝）

    （記者方賓照攝）

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標題：難民法延宕 人權團體︰政府別再寫作文


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