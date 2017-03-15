馬被起訴 吳︰他像淨水池的魚 碰不得污染

2017-03-15

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九被檢方依洩密起訴，當時擔任副總統的國民黨主席參選人吳敦義昨受訪時說，馬前總統可能潔身自愛，但馬就像在一個淨水池裡頭的魚一樣，碰不得一點污染。

吳接著說，「但是我多麼希望他（指馬英九）能夠理解南部也有虱目魚，就活得不是那麼完全潔淨的水，牠要在那個環境裡頭，有比較多抗疫的能力。」

最後，吳公開奉勸馬英九，「多體會、多能夠體諒，會更好。」

不過，對於媒體詢問，有些人認為關說司法的人沒事，是否很不公平？吳則迴避回應，只說「我尊重你做這項評論」。

吳敦義表示，馬英九不是洩密，只是依照國家元首的基本職責，採取一些言行，反對關說以及他所認為是違法的事情，吳還以民國九十六年馬被檢方起訴特別費案，後來法院判決無罪為例強調，檢方起訴未必不是冤枉，相信將來法院會還馬清白；吳強調，馬持身很端正，有潔癖程度，不是教唆（洩密）。

洪郝籲司法還馬公道

馬英九則在臉書以「公理何在？公道何在？」為題，表示會到法庭為公理奮鬥到底，國民黨主席洪秀柱在馬的臉書留言表示，「希望法院能夠真正的秉持公平正義，做出一個正確的判決，正義在人民心中，不是民進黨、柯建銘說了算。」

國民黨主席參選人郝龍斌質疑，在監委被提名人陳師孟大張旗鼓說要懲罰「辦綠不辦藍」的法官後，寒蟬效應是否發酵？郝說，他相信司法最後會還馬公道。