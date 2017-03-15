兩岸監督條例 時力籲立院儘速排審

2017-03-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕三一八太陽花運動將滿三週年，當時訴求的「兩岸協議監督條例草案」立法至今還未完成。時代力量立院黨團昨召開記者會表示，黨團去年提出「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」，民進黨團也已提出對案，「在立法院具有議程設定能力的執政黨，真的要面對三一八已經三週年了」，籲立院儘速排審。

對此，民進黨團書記長李俊俋說，監督條例之目的是國會如何監督兩岸間簽訂的協議，因此要先有協議，才有監督，民進黨認為監督條例很重要，但以目前兩岸狀況來看，沒有任何簽訂協議的跡象，法案沒這麼大的急迫性，就是順勢而為。

經民連發言人簡年佑表示，三一八運動的訴求之一「監督條例」至今在內政委員會沒有審查，「我們已經不能再等下去」，希望民進黨要「大局承擔」兌現政治承諾。