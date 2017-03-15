黨產會允國民黨拿回925萬租金

2017-03-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨為籌措黨工資遣費與退休金，向黨營事業裕台、欣光華公司承租的十二處辦公廳舍將「退租」，拿回「預付五年租金」共九百廿五萬元。由於裕台、欣光華的母公司中投與欣裕台資產目前仍遭凍結，國民黨近日向行政院黨產會申請許可盼退回租金。黨產會昨召開委員會討論，決議許可解凍，將九百廿五萬元租金退回至國民黨永豐銀帳戶。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨申請解凍資產來照顧黨工，符合黨產會意旨，因此「黨產會原則上同意」，但裕台與欣光華應將九百廿五萬元租金退至國民黨永豐銀帳戶中，確保國民黨會將這筆錢作為退休金使用，不會被隨意挪用；此外，因該帳戶目前也被凍結，國民黨若要發放黨工退休金與資遣費，還得再行文黨產會，申請解凍放在永豐銀的這筆租金。

國民黨退租的十二處辦公廳，有五處坐落台南，其他則設於嘉義、屏東、宜蘭、桃園、高雄。退租後，國民黨還將於台南新增一處辦公廳。