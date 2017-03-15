黃復興代表增額、人頭黨員案 郝吳柱今交鋒
〔記者施曉光／台北報導〕由於月底要公告五二○舉行黨主席、黨代表選舉投票，國民黨中央將於今日中常會提案交付議決黃復興黨代表名額及剔除人頭黨員案，由於事涉選舉利益，黨主席參選人吳敦義與兩位競爭對手洪秀柱、郝龍斌不同調，會前已可嗅到山雨欲來風滿樓的氣氛。
中常會去年十二月強行通過黃復興與一般黨部黨代表併選案，黨代表應選總額定為一一四七人，引發黨中央與二十多位挺吳派中常委衝突，中常委甚至揚言提告，後來雙方妥協併選案延到四年後實施，並通過決議這次黨代表選舉應選總額「本著『票票等值』的精神重新訂定」，提請中常會鑑核後實施。
黃復興案 挺吳派嗆黨中央勿蠻幹
因此，黨中央將黨代表總額修正為一一二八人，其中一般黨代表名額為九百人，黃復興名額二二八人；由於該規劃案讓黃復興與一般黨部的選舉黨代表名額比例，從過去大約一比十，大幅躍升到一比四，加上未來黃復興還有十九個當然黨代表名額，大幅提高黃復興系統左右選舉結果的影響力，衝擊原本的中央委員、中常委選舉生態，因此挺吳派中常委無法接受，有中常委揚言表決封殺，並撂話黨中央如果要蠻幹，結果會很難看。黨中央則表示，交付中常會處理，相信黨員與社會自有公評。
另一個引爆點，則是如何剔除人頭黨員的問題。中常會上週在二十多位挺吳派中常委集體壓力下，通過修改黨代表選舉辦法，將參選資格由原本入黨四個月，嚴格限為須入黨滿一年，擋下許多新入黨及回復黨籍黨員的參選機會，雖然洪秀柱、郝龍斌同聲阻擋無效，但也聯手要求今日中常會處理如何嚴審剔除人頭黨員，洪、郝陣營與挺吳派等兩派人馬勢必有一番角力。
吳支持限縮黨代表參選資格
吳敦義昨接受網路節目專訪時首度表態力挺限縮黨代表參選資格，並形容那是「有智慧」、「有所本」的決定，否則一下子很多人入黨，要進來搶黨代表席次，「那不是亂了套了﹗」
至於洪、郝主張以「團進團退」方式剔除人頭黨員，吳敦義則唱反調，指如果要禁止入黨，這個黨就會萎縮、死亡。
談到黑道入黨時，對於政策會執行長蔡正元曾提及「Ｗ先生」，吳敦義痛斥，「那是胡說八道」，他還提及在萬少丞入黨風波中放話的人，「才是真正下流的人」，但隨即強調，「我沒有直指是誰」。
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