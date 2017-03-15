成立司法科學組織 司院、法部有異見

2017-03-15

〔記者黃欣柏、項程鎮、吳政峰／台北報導〕司改國是會議第一分組昨召開第二次會議，主題為「整合法醫、測謊、科學鑑識等科學鑑定機制」，分組召集人、法律扶助基金會董事長羅秉成會後指出，多數委員認為有設置「國家級司法科學組織」的必要性，但因時間問題尚未交付表決，預計四月八日再討論。

與會的台灣大學法醫學研究所教授李俊億、律師黃致豪等人，聯合提出成立「國家級司法科學組織」議案，李以江國慶案為例，指法醫當時曾做出「刀刃性鈍器」的自相矛盾鑑定，整體素質應檢討，且現行制度在公署服務的法醫無須進修，鑑識能力未與時俱進，建議成立一個負責制定司法科學統一政策、倫理、程序標準，及相關人員訓練方式的統籌性組織。

同一鑑識機構審查 會有角色衝突問題

司法院及法務部對此則有不同見解，司法院在書面報告中憂心造成「專業壟斷」，恐影響日後專家證人意見被採納的程度；法務部參事陳瑞仁也表示，法務部希望建立鑑識覆議機制和強化鑑識能力，不宜把全國的鑑識機構整併成單一機構，否則鑑識結果若發生爭議，將產生同一個鑑識機構「自我審查」的角色衝突，美、英、日等先進國家的鑑識機構都不是採取單一機構制度。

羅秉成解釋，目前大致的構想是，該機關只負責所有司法科學政策與標準的制定，包括鑑識機構有無經過認證、人員是否適格、過程有無遵循標準流程或規範等，主要是替所有鑑識機構建立一致化的作業標準與人員訓練方式，但不介入個案審查，不會有自我審查問題。