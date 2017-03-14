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蔡下週登臨潛艦

2017-03-14

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統推動潛艦國造政策，軍方官員昨天指出，蔡總統下週將親自視導軍方現役的兩型潛艦，並發表潛艦國造重要談話，希望台製潛艦儘快落實執行。

官員表示，海軍一○六年敦睦遠航訓練支隊的三艘軍艦，目前正在國內各大港口開放民眾參觀，在結束國內航訓及開放參觀後，下週將啟航前往南太地區友邦訪問。軍方已經規劃總統在敦睦遠航訓練支隊出訪啟航時，親自到軍港為千餘位官兵送行及加油打氣。

敦睦支隊將訪南太友邦 總統送行

另據指出，潛艦國造是蔡英文總統的重要政策，為了實際了解台灣兩型潛艦的現況，已規劃讓蔡總統在南下為敦睦支隊官兵送行後，由蔡總統親自登上「茄比級」、「海龍級」兩型潛艦，了解潛艦服役及運用狀況，並親自慰勉潛艦上的官兵。

一○六年敦睦遠航訓練支隊的「磐石軍艦」上，設有國艦國造計畫展示專區，其中就對潛艦國造提出規劃及說明。根據資料顯示，國造潛艦的排水量為一千二百至一千六百噸，速度可達水下十七節、水面約八節，續航力為六千哩，配備的武器及偵蒐系統，包括魚雷、各型聲納、潛望鏡等。

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