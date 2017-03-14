《 看問題》兼顧公平與士氣 理性討論

2017-03-14

記者羅添斌／特稿

軍人年金改革方案尚未定案，國防部昨晚則以預告公布方式，提出軍人退休俸及優惠存款停領及續領條件的修正草案，更以「例外條款、正面表列」，爭取軍職退伍轉任時仍能續領優惠存款利息的空間。

軍隊是維持國家安全的重要支柱，世界各國對現役及退伍軍人多半尊重看待，因為軍人若不受尊重，會對維持國家安全的現役軍人產生負面影響，更直接衝擊人員招募、軍隊士氣。

與其他國家相較，台灣情形顯得複雜許多。台灣由過去極權統治，過渡到如今的民主體制，老一輩的民眾親身經歷過白色恐怖及肅殺的戒嚴時期，軍隊也由百萬大軍一路精簡至二十一萬五千人規模，無數軍人因為屆齡或精簡政策而退伍；政府進行軍公教年金改革，必須兼顧軍人權益士氣，以及社會公平正義原則，其阻力之大、軍公教反彈之強，本在預料之中。

軍人退伍轉任公職或政府一定資金挹注的財團法人，必須停領退休俸及優惠存款利息，這是立法院的決議，以避免出現「雙薪肥貓」的扭曲現象。但另一方面，軍人有屆齡退伍的法令規定，許多正值青壯階段、具有專業技術人員，若能在一定條件範圍下，轉換身分繼續為國效力，對維持台灣的整體國力必然有其貢獻，尤其是資深國防科技研發人員，國家必須在其軍職退伍後給予一定程度的誘因，才能讓其繼續為國效力，不會被他國所用。

軍人退休俸的替代率要如何訂定，能不能爭取到比公教人員優惠的方案，軍人退伍轉任公職能否續領優惠存款利息，這些都涉及國家長久大計，既是可受公評的議題，就應在公開客觀的平台上加以討論，朝野各方及政府主管部門與退伍軍人團體之間，若能換位思考相互體諒，年金改革大計才能有落實的一日。