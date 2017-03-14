李元簇治喪 總統特派陳建仁等12人任治喪大員

2017-03-14

〔記者鍾麗華、許展溢／綜合報導〕前副總統李元簇日前病逝，蔡英文總統昨特派副總統陳建仁、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席洪秀柱、行政院院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國安會秘書長吳釗燮、內政部長葉俊榮、外交部長李大維及國防部長馮世寬等十二人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。

總統府指出，首次治喪大員會議預計近日內召開，由陳建仁主持，將與家屬討論治喪重要事宜，在尊重李元簇遺願、家屬期待、符合慣例體制與卸任副元首身分等原則下，妥善辦理李前副總統身後事宜。

洪秀柱昨晚也前往苗栗縣頭份李宅的靈堂弔唁。她下午拜訪養蜂農民受訪時表示，對李元簇的行事作風非常感佩，對於他的離去，相當不捨。