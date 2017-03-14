三一八文物 現由史博館典藏

2017-03-14

〔記者邱燕玲／台北報導〕三一八學運期間，留下許多珍貴的文物，包括記錄學運內部運作的「值班日誌」等，實體物件多達七千兩百餘件；學運結束後，中研院將這些文物進行清點後，於二○一六年十一月移交國立歷史博物館典藏。

移交的文物中除了值班日誌外，還有書信、民眾為參與者加油打氣的便利貼、抗議標語、海報、布條、文宣等，由於數量龐大，歷史博物館當時預估，所有文物僅清潔、入庫、上架，就約需兩年時間，將借助大數據分析協助整理。

中研院清點、記錄這些文物時，完成了「三一八公民運動文物紀錄典藏庫簡述」（http://public.318.io/about）及「三一八公民運動」（http://expo.318.io/），於網路平台公開，呈現當年這段轟動全台的歷史，也讓大家可以藉文物了解學運。