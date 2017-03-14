三一八學運消失的蔣介石畫像 找到了
葉博文收藏近3年 盼捐還給國家 做為去威權化教材
〔記者邱燕玲／台北報導〕三一八學運後，原掛在立法院議場二樓走廊牆上的蔣介石畫像消失不見，只剩畫框，參與學運的學生都不知這幅畫的去向。在三一八學運即將屆滿三週年的前夕，這幅畫像已找到，且佈滿割痕與揉痕，現正在前二二八紀念館館長葉博文手中。葉博文已將此畫像重新整理裱框，盼捐還給國家做為歷史、文化教育的殷鑑。
原掛立院二樓 學運時被拆下
這幅蔣介石畫像學運期間被拆下後，立院議場二樓原本掛此畫的地方未再掛上任何畫作，牆上還隱約可見過去掛畫的痕跡。
葉博文接受本報獨家專訪表示，二○一四年三一八學運發生後，這幅蔣介石畫像被人拆下，揉成一團後丟在立院的黑色塑膠袋內，後來有人找出來問他要不要，他就收下，當時畫像上有被美工刀割過的痕跡，且因被揉成一團，上頭也佈滿揉痕。
從垃圾袋取出 佈滿割痕揉痕
葉博文說，他找了一位藝術家幫忙整理，做了一個黑色邊框，用熨斗燙平，重新貼在畫布上。此事只有他一、兩個朋友知道，後來朋友想看，他們幾個人還煞有介事地舉辦「揭幕儀式」，高唱「我愛台灣」後揭開布幔，其後就一直放在他家中的倉庫。
至於畫要如何處置？葉博文表示，他不認為應還給立法院，「三一八時就已被丟出立法院了」、「人家送我時是垃圾啊，我是回收再利用」，他打算把這幅畫作捐給國家，成為台灣歷史文化教育的殷鑑，也可和三一八典藏文物一起被收藏，畢竟這是歷史的一部分，且經過三一八學運歷程，這幅畫才有意義。
葉博文說，蔣介石銅像為何到處被噴漆，值得朝野好好思考，為什麼每到二二八，大家就要對蔣銅像洩憤？蔣介石的功過絕對要討論，但朝野要先凝聚共識，免得每年都製造藍綠對抗。
去威權圖騰 籲執政黨不應迴避
一九九五年曾上玉山鋸斷于右任銅像的葉博文，呼籲執政黨不要迴避，不要像鴕鳥一樣不敢處理，國民黨也不要以意識形態加諸在年輕學子身上，應趁早移除這些不必要的困擾。
他表示，最近中正紀念堂停售蔣介石商品，就是正確的行動，這不是去蔣化，是去專制化、去威權化；就像他當年鋸斷于右任銅像一樣，要還玉山原貌，這些威權圖騰也應去除，還給台灣原貌。
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