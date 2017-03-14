促轉會定位 比照黨產會獨立運作

2017-03-14

行政立法協調會報共識 層級等同部會 設7位委員

〔記者羅添斌／台北報導〕行政立法協調會報昨天就「促進轉型正義條例草案」相關內容達成共識，未來將設置比照二級機關的促轉委員會，與現有的不當黨產處理委員會各自獨立運行；促轉會將設委員七人，其中正副主委及兩席專任委員，由立法院行使同意權後出任，委員不能由立監委兼任。

正副主委等4專委須經立院同意 不能由立監委兼任

促轉會的另三席當然委員，由法務部、文化部和國史館出任，至於由部長、館長出任，還是由政務次長擔任？行政院發言人徐國勇說，這部分涉及促轉會委員要迴避參與政黨事務，因此將再研議。

行政院與立法院民進黨團昨天召開行政立法協調會報，討論已在立法院審議中的「促進轉型正義條例草案」。徐國勇會後轉述指出，昨會中確立促轉條例為「框架式立法」，並確認「促進轉型正義」期間為民國卅四年十月五日國民政府來台起，到八十一年十一月十六日外島完成解嚴為止。

在促轉會的人員及組織部分，徐國勇說，促轉委員會將比照二級機關，等同部會級，設七位委員，其中四位為專任，包括一位主任委員為特任官、一位副主委比照簡任十四職等、兩名專任委員比照簡任十三職等，這四位委員人選須經立法院同意。當然委員有三位，擬分別由法務部、文化部及國史館派員擔任。

昨天會中也討論是否要將政治檔案和司法平反部分納入促轉條例內。徐國勇說，會中認為，政治檔案應要另外立法，因為政治檔案的範圍很難界定，國民黨來台後，黨史就是威權統治時代國史的一部分，政治檔案與國民黨黨史會有牽連，若只定義為人權，就過於狹隘，因此定義部分需要再研議。

司法平反的部分，徐國勇表示，過去有些未經審判的迫害案件，是否要重啟審判或由相關機關認定後恢復名譽等議題，若要納入促轉條例，勢必將增加許多條文，昨天會中未達共識，將集思廣益後再討論如何處理。