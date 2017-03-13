感念提攜 馬、呂弔唁李元簇

2017-03-13

〔記者許展溢／苗栗報導〕前副總統李元簇八日辭世，享耆壽九十四歲，前總統馬英九、前副總統呂秀蓮昨天分別前往設於苗栗縣頭份市李元簇住家的靈堂悼念致哀。馬英九說，李元簇剛直風格，讓晚輩印象深刻，希望他的精神能繼續在司法界流傳；呂秀蓮在臉書寫道「對於與李元簇前副總統的共事與提攜之情，我感念在心，願他一路好走，在天之靈保佑台灣。」

呂秀蓮於昨天上午前往悼念，她九日曾在臉書發文，回顧她於二○○○年就任副總統，曾前往李元簇住處向老長官登門請益。李給她忠告：「我們做副總統的人，雖無實權，但仍需隨時做好臨危就位的準備。」她謹記在心，希望兼顧法、理、情，扮演好女性副總統的角色，有幸成為唯一連任的副總統。

馬英九昨下午前往致哀，他受訪時說，父親馬鶴凌與李元簇都是當時中央政治學校（現政治大學）法政系學生，父親是十一期，大李元簇一屆，李則跟母親秦厚修同期，也是妻子周美青的老師，兩代結識近五十年，交情深厚。他在陸委會、法務部任職時也受李栽培。

馬英九說，李元簇非常嚴格，記得李在當教育部長時，有同仁代簽簽到簿，差點就被李移送法辦。馬強調，李元簇令人景仰，希望李的精神能繼續在司法界流傳。